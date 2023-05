Díaz abre campaña pidiendo la movilización de los trabajadores para evitar que el PP "degrade la vida de la gente"

Pide "ir de la mano" para defender a la gente en un momento de "incertidumbre"

MIERES, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la movilización de los trabajadores en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo para impedir una victoria del Partido Popular que "degrade la vida de nuestra gente" y ha pedido "ir de la mano" para defender a la ciudadanía en un momento de "incertidumbre" como el actual.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en el acto de inicio de campaña electoral en Mieres (Asturias) junto al candidato a la alcaldía de la localidad, Aníbal Vázquez (IU), y el diputado en el Congreso Enrique Santiago, donde ha reivindicado ser "hija de la mal llamada reconversión industrial, esa que nunca existió".

Díaz ha reivindicado su defensa a los trabajadores desde el Consejo de Ministros y ha reclamado que, "por primera vez", existe un Ministerio de Trabajo "que no está tutelado por Economía". "Es el ministerio de la gente trabajadora de este país", ha reivindicado.

Al hilo, ha recordado algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de coalición, como la subida del salario mínimo interprofesional, "a pesar de que decían íbamos a arruinar España". "No ha caído España, hemos salvado a España", ha indicado la ministra, quien también ha sacado pecho de las cifras "récord" de ocupación de su país.

"¿Os acordáis cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy soñaba con un país de 20 millones de ocupados en España? Tenemos un país que ya está en los 20,6 millones pero va a seguir creciendo en ocupación. Sí, la política sirve para esto, la política sirve para ganar", ha dicho.

En este punto, la vicepresidenta ha reivindicado "la gente de bien" de la que no habla, a su juicio, el PP. Por ello, ha reclamado una política para "arreglar los problemas" y no formar "jaleos". "A la gente no le importa lo que pensamos, la gente lo que quiere es que le arreglemos sus problemas, como hace el equipo de Aníbal en Mieres, como vamos a hacer en el Gobierno de España", ha enfatizado.

Al hilo, ha reclamado que la ciudadanía "no quiere ruidos, quiere derechos, quiere altura de miras, quiere que le digamos que nos vamos a dar la mano, que vamos a estar en la política para defender a la gente en un momento en el lo está pasando muy mal" y "tiene incertidumbre".

HIPOTECAS

En este contexto, Díaz ha insistido en suspender la revalorización de las hipotecas de tipo variable, de hasta más de 300 euros en algunas familias, según ha citado. "Sí se puede hacer. Hay que suspender esa revalorización como se ha hecho en Grecia", ha asegurado la ministra, al tiempo que ha apuntado que la banca, "al igual que las grandes empresas, se está forrando" con "la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a las entidades financieras".

La vicepresidenta segunda también ha hecho una defensa de los sindicatos, argumentando que la extrema derecha combate al sindicalismo "porque sabe que son garantía de ensanchamiento de los derechos democráticos en nuestro país".

Díaz ha destacado que las elecciones municipales son muy importantes porque "no hay política más importante que la municipal" ya que "los problemas entran por los ayuntamientos".

"Estas elecciones son importantes. ¿Sabéis por qué? Porque el Partido Popular ha decidido destrozarlo todo. Tiene un único proyecto de país, que consiste en derogar todas las leyes del gobierno de España que han servido para mejorar la vida de la gente", ha alertado la ministra, quien ha avisado que Feijóo y Ayuso "compiten entre sí para ver quién es el que más derogaciones va a propiciar".

"No les vamos a permitir que degraden la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro país", ha avisado Díaz, instando a los trabajadores a la movilización para cambiar el país y también Asturias, con un Gobierno de coalición similar al de la Nación.