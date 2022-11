Díaz afirma sobre el tuit de Iglesias que ella "no insulta a nadie" y que la virulencia contra Montero es "condenable"

Recalca que ninguna tensión interna le va a distraer y que la política que sirve es la que mejora la vida de la gente

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que la virulencia que recibe la titular de Igualdad, Irene Montero, a raíz de la polémica sobre la Ley del 'solo sí es sí' es "condenable" y ha enfatizado, respecto al tuit del exlíder de Podemos Pablo Iglesias que tildaba de "miserable" a los compañeros que no la defendían, que "nunca insulta a nadie en política".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras participar en una mesa sobre derechos laborales en las jornadas 'Metafuturo', donde ha dejado claro que esta normativa es "muy importante" y desde el Gobierno la "van a seguir defendiendo".

Respecto a las críticas que se están vertiendo sobre la titular de Igualdad, Díaz ha subrayado que "sobran actuaciones políticas" que son "intolerables" y que se hagan además con "virulencia", como es el caso de Montero o cualquier otro, como también ha pasado en su caso. "Convertir un debate sobre una ley en estos comportamientos es condenable", ha remachado.

Cuestionada sobre si se sintió aludida por el mensaje en redes de Iglesias, que tildó de "cobarde", "miserable" y un planteamiento político "estúpido" ponerse de "perfil" cuando Montero estaba siendo "machacada", la vicepresidenta ha señalado de forma lacónica a los periodistas: "Yo nunca insulto a nadie, ya me conocen y aquí lo dejo".

Y respecto a la controversia por la rebaja de penas que han decidido diversos jueces en condenas por agresión sexual, con la entrada en marcha de la Ley 'solo sí es sí', ha pedido que se deje trabajar al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, para en función de sus conclusiones evaluar la situación de forma global, pero dejando claro que esta legislación es esencial y la van a respaldar.

NO LE VA A DISTRAER LA INTERNA

Por otro lado y cuestionada sobre si ha subido la tensión entre ella y Podemos, a raíz de esta polémica, Díaz ha asegurado que no se va a distraer con cuestiones a la interna del espacio y que va a seguir trabajando por el país.

"Como decía una dirigente de Podemos estos días, la gente no nos quiere ver hablando de nosotros mismos, nos quieren ver mejorando la vida de la gente. No olvidemos que estamos en crisis y que la gente lo pasa mal, y la política solo sirve para cambiar la vida de la gente. Ahí me van a encontrar", ha zanjado.

Esta mañana Podemos ha asegurado que no realiza ninguna crítica a Díaz en su postura en torno a la Ley del 'solo sí es sí', ni tampoco considera que el mensaje de su exlíder Pablo Iglesias fuera dirigida a ella.

Además, ha reafirmado su firme voluntad de llegar a una coalición electoral con la plataforma 'Sumar', que impulsa Díaz, y que van a seguir defendiendo una candidatura de unidad en la izquierda.