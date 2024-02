Díaz agita en Ferrol a los trabajadores y mujeres y avisa: "Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo"

FERROL, 3 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recalado este primer sábado electoral para el 18 de febrero en su tierra natal para levantar la bandera sindical y feminista. A los trabajadores y a las mujeres se dirigió para, especialmente, que se movilicen y acudan a las urnas y ha advertido de que ocurre "igual" que el 23 de julio, Sumar es la pata del "cambio". "Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo", ha enfatizado.

"Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar como hicisteis el 23 de julio para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista", ha apelado Yolanda Díaz, quien advirtió: "Si Sumar no sacara el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal".

Por ello, Díaz ha enfatizado que "votar a Sumar". "Ahora mismo la Xunta de Galicia pasa por lo mismo, exactamente lo mismo. No llega con PSdeG y Bloque, así Rueda está tranquilo. Votad a Sumar, votad a Marta Lois", ha apelado.

Yolanda Díaz ha llamado a "anticipar la primavera" para "poder sonreír con esperanza por un futuro en Galicia y un futuro mejor". "Porque queremos un país en el que nuestros hijos no tengan que emigrar, porque el país del PP regala maletas a los mejores expedientes académicos", ha incidido Díaz.

Díaz ha remarcado que Marta Lois es "buena persona" y "está en sus manos que Rueda salga de la Xunta de Galicia". "Si votamos Sumar, Rueda cae", ha remarcado Díaz, quien en su discurso apeló al sindicalismo, a los trabajadores que reivindicaron en las calles los derechos laborales y a las mujeres y feministas, como Concepción Arenal.