Díaz agita en Ferrol a los trabajadores y mujeres y avisa: "Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo"

Lois (Sumar) reivindica que será el "motor de cambio" con políticas "valientes": "Si dejamos a Rueda fuera, me comprometo el primer día a negociar una coalición"

FERROL, 3 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recalado este primer sábado electoral para el 18 de febrero en su tierra natal para levantar la bandera sindical y feminista. A los trabajadores y a las mujeres se dirigió para, especialmente, que se movilicen y acudan a las urnas y ha advertido de que ocurre "igual" que el 23 de julio, Sumar es la pata del "cambio". "Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo", ha enfatizado.

"Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar como hicisteis el 23 de julio para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista", ha apelado Yolanda Díaz, quien advirtió: "Si Sumar no sacara el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal".

Por ello, Díaz ha enfatizado que "votar a Sumar". "Ahora mismo la Xunta de Galicia pasa por lo mismo, exactamente lo mismo. No llega con PSdeG y Bloque, así Rueda está tranquilo. Votad a Sumar, votad a Marta Lois", ha apelado.

Yolanda Díaz ha llamado a "anticipar la primavera" para "poder sonreír con esperanza por un futuro en Galicia y un futuro mejor". "Porque queremos un país en el que nuestros hijos no tengan que emigrar, porque el país del PP regala maletas a los mejores expedientes académicos", ha incidido Díaz.

Díaz ha remarcado que Marta Lois es "buena persona" y "está en sus manos que Rueda salga de la Xunta de Galicia". "Si votamos Sumar, Rueda cae", ha remarcado Díaz, quien en su discurso apeló al sindicalismo, a los trabajadores que reivindicaron en las calles los derechos laborales y a las mujeres y feministas, como Concepción Arenal.

NEGOCIAR "EL GOBIERNO DE COALICIÓN"

Sobre esta idea también abundó la cabeza de lista de Sumar Galicia y número uno por A Coruña, Marta Lois, que ha aprovechado este sábado electoral y segundo día de la carrera electoral la convicción de que la formación laborista conseguirá entrar en el Parlamento de Galicia. Y no solo eso, sino que ha afirmado: "Si dejamos a Rueda fuera, me comprometo el primer día a negociar una coalición".

Lois es la candidata que, con más claridad ha abordado un eventual gobierno de coalición, como el del Estado, y la primera que ha introducido esta cuestión en un mitin electoral, a un día de que las tres fuerzas políticas coincidan en la manifestación en defensa de la sanidad pública, en Santiago de Compostela.

Esta movilización, que estaba fijada antes de que se supiese la cita electoral, supondrá, también, la primera coincidencia de las fuerzas de la izquierda en esta carrera hacia las urnas y tendrá lugar un día antes del debate electoral de la CRTVG, en la que también estará.

"Cuando dejemos a Rueda fuera, porque si se vota a Sumar, Rueda cae, me comprometo desde el primer día a negociar un gobierno de coalición, en el que Sumar Galicia va a empujar las políticas transformadoras y valientes que necesita nuestro país", ha enfatizado Marta Lois, quien ha apelado también al voto feminista para conseguir el cambio político en quince días.

Lois también estuvo arropada por su sucesor en la portavocía en el Congreso, Íñigo Errejón, además del ex regidor ferrolano y candidato, Jorge Suárez. "Con cada escaño que crece Sumar, hay un escaño que decrece en el Partido Popular. Desde que Sumar ha entrado en la campaña, el Partido Popular ha empezado a sentir nervios", ha enfatizado Errejón, quien ha dicho que es "fundamental que Sumar esté en el gobierno". "Sin Sumar, no alcanza; vamos a compartir el gobierno progresista con las otras dos fuerzas", ha enfatizado Errejón, quien se ha mostrado seguro de que Sumar "tiene la llave del gobierno progresista".

El líder de Más País ha llamado a "no aflojar y a ganar la Xunta para los gallegos" y ha citado al escritor Manolo Rivas que decía que "en Galicia no hay gobierno, hay pueblo". "Pues ese pueblo se merece un gobierno a su servicio y lo vamos a conquistar dentro de dos semanas", ha enfatizado.

APELA "AL FERROL DE LA DEMOCRACIA Y DE LA GENTE TRABAJADORA"

Desde la reformada Praza Vella de Ferrol, de cuya remodelación sacó pecho el ex alcalde y candidato, Jorge Suárez; Yolanda Díaz ha recogido el espíritu sindical de la ciudad naval y el de las mujeres feministas. "Ese Ferrol sí, el Ferrol de la democracia, el Ferrol de la gente trabajadora, el Ferrol también de la Cultura", ha proclamado la también vicepresidenta segunda del Gobierno, quien llamó especialmente a las mujeres a movilizarse para las "políticas transformadoras y valientes que necesita" Galicia, en palabras de Marta Lois.

"Fuisteis vosotros, con un resultado extraordinario, los que votasteis a Sumar, en Ferrol y Ferrolterra, los que decidisteis que sí era posible el cambio", ha recalcado Yolanda Díaz, quien ha desmentido que sea "imposible derrotar al PP". "Solo gana el PP en la Xunta si no vamos a votar", ha advertido, para afirmar que "claro que se puede cambiar el país tener una sanidad" y "ganar derechos".

Marta Lois ha incidido en que Sumar Galicia será "el motor de cambio" en un gobierno de la Xunta, con políticas para "la gente" y "valientes", y para atender las necesidades de vivienda, con el tope a alquileres, o en sanidad, con un aumento del 25 por ciento del presupuesto en esta materia. "Porque el PP sigue haciendo negocio con la sanidad", ha denunciado. "Vivienda, educación", ha enfatizado Lois, quien ha apelado al voto de los progresistas y, parafraseando a la ferrolana Xohana Torres en su poema Penélope: "Nós tamén navegar".