Díaz apela al "desbloqueo" de la Ley de Vivienda porque es una norma "principal para la vida de la gente"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera "urgente el desbloqueo" de la futura Ley de Vivienda, ya que se trata de una "norma que es fundamental para la vida de la gente", como ha señalado tras una reunión con el Sindicat de Llogateres, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la concejala barcelonesa Lucía Martín, en sustitución de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha podido asistir al encuentro.

Díaz ha asegurado que su defensa de la Ley de Vivienda no responde a planteamientos electoralistas, sino a las necesidades de la ciudadanía, que encuentra cada vez más difícil el acceso a la vivienda o el pago de la renta del alquiler.

"Yo voy por la calle y nadie me habla de elecciones, me hablan de las preocupaciones que tienen. Nos equivocaríamos si pensáramos que la ciudadanía está en elecciones. No, no está", ha recalcado la ministra.

Díaz ha recordado que el desempleo y la vivienda son las principales causas de la desigualdad en España, por lo que la aprobación de la Ley de Vivienda le resulta tan "fundamental" como lo fue hace un año la reforma laboral.

CONGELACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha agradecido a las organizaciones presentas su "defensa del derecho por una vivienda digna", que es un "tema clave" que debe tratarse "en todos los ámbitos jurídicos".

Díaz ha señalado que con la inflación, la subida del Euríbor, el encarecimiento de las hipotecas y las condiciones de arrendamiento están haciendo que la vivienda sea "una las causas principales de empobrecimiento en España".

Sobre estas cuestiones, las organizaciones han presentado a la vicepresidenta segunda "medidas de máxima importancia e interés para facilitar la vida a las personas", como la prórroga de la limitación del precio de los arrendamientos y la congelación de los precios de los alquileres.

"Cuando acaba la vigencia del contrato, la negociación está siendo imposible para muchas de las personas en nuestro país. En muchas ciudades las revalorizaciones y renegociaciones están siendo un 30% o 40% más del valor anterior", ha expuesto.

Díaz se ha mostrado favorable, "por razones evidentes", a la congelación de los precios una vez que acabe la vigencia del contrato. La ministra se ha comprometido con los sindicatos, según han informado estos en un comunicado, a incluir esta medida en la prórroga del paquete de medidas contra la inflación en diciembre.

Además, ha reconocido que la regulación en materia de desahucios, con más de 22.000 en el primer semestre de 2022, "es mejorable".

Para evitar estas situaciones, Díaz ha pedido "corresponsabilidad" a los grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión para que no haya "perdedores y ganadores" en la salida de esta crisis, en la que la banca "está siendo beneficiada directamente por el impacto de la subida del euríbor".

"Han de corresponsabilizarse los grandes tenedores de la garantía habitacional y esto es un reparto justo de la salida a la crisis", ha recalcado la ministra.