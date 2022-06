Díaz apunta a un debate sobre el despido "restaurativo y disuasorio" al estilo europeo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado este miércoles por enfocar el debate sobre el despido al estilo europeo para avanzar hacia un "despido restaurativo y disuasorio", alejado de la "formulación clásica" de la vuelta a la indemnización por despido de 45 días, como proponen algunos grupos parlamentarios.

Díaz ha mostrado en la Comisión la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso su conformidad con esos 45 días, pero ha reconocido que "la doctrina está caminando en otra dirección más provechosa".

"El despido tiene que tener una intención disuasoria y una mirada más ambiciosa en la indemnización (...). Un trabajador que tenga 58 años y no mucho tiempo de cotización, el debate que tenemos es ¿este trabajador no merecería que su indemnización sea mayor por la razón de la edad que tiene?", ha planteado la ministra de Trabajo ante los diputados de la Comisión.

La modificación del despido es uno de los temas que quedó fuera de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021 tras nueve meses de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. El nuevo marco laboral buscaba cambios estructurales enfocados a reducir la temporalidad y la precariedad en el mercado de trabajo español, a los que ha aludido este miércoles la ministra, el mismo día en que se ha conocido que la cifra de paro ha bajado por primera vez de los 3 millones.

"Los datos que tenemos hoy no son del Gobierno de España, son de nuestro país. Quiero darle las gracias a todos ustedes", ha dicho a la Comisión.

Ante las críticas de la oposición, Díaz ha aprovechado su intervención para defender los contratos fijos discontinuos, regulados desde hace 25 años e impulsados con la actual reforma, y ha recalcado que no se trata de "un contrario precario", como demuestran "las 2.796 sentencias del Tribunal Supremo acerca de esta cuestión".

La ministra ha insistido en que a pesar de los buenos datos conocidos este miércoles, valorados también por varios diputados de la Comisión, no es momento para la autocomplacencia y se ha referido a la parcialidad de los contratos como un "elemento de preocupación". "Una parte sustancial de la misma es no deseada. Como es no deseada, es un fenómeno que tenemos que mejorar", ha dicho Díaz.

También ha señalado que hay que modificar el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, sobre el contrato a tiempo parcial y contrato de relevo, en lo referente a la distribución horaria, las horas complementarias y las horas extraordinarias.