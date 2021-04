Díaz asegura que el cambio de las políticas activas de empleo va a ser "profundo" y adaptado a lo digital

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el cambio que se va a realizar en las políticas activas de empleo va a ser "profundo".

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, tras ser preguntada por el senador del Grupo Parlamentario Ciudadanos Tomás Marcos Arias por los fallos estructurales del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) para encontrar empleo a los demandantes y las soluciones que propone el Gobierno.

Díaz ha resaltado que se ha acordado, en el marco del diálogo social y con las 17 comunidades autónomas, la transformación de las políticas activas de empleo y que estas van a estar sustancialmente vinculadas a la era digital, con las personas y empresas en el centro.

Asimismo, ha puesto de relieve que estas van a estar sometidas a resultados por objetivos y que serán evaluadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Díaz ha pedido al senador que haga "propuestas útiles" y ha criticado que una viceconsejera de Ciudadanos le haya pedido por escrito despedir a trabajadores.

"Deberían hacer propuestas útiles y no como la que hicieron ayer, en la que su viceconsejera pedía por escrito que, después de dar dinero público a las empresas a través de los ERTE, que les permitamos despedir a los trabajadores de nuestro país. Estas propuestas no son adecuadas y no hay ningún país del mundo que dé dinero público y que permita despedir a los trabajadores", ha denunciado Díaz.

También le ha recordado al senador que el problema de la intermediación, tanto pública como privada, "es grave" y que por ello se van a modificar las políticas activas por primera vez en España.