Díaz asegura que el Gobierno seguirá tomando medidas, pero evita hablar de un "invierno duro"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno "está preparado para tomar cuantas medidas sean necesarias" para proteger a las empresas y a los trabajadores en los próximos meses, aunque ha evitado hablar de "un invierno duro", como dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Yo no hablo de invierno duro, porque no sabemos cuál va a ser la realidad. Hablo de incertidumbre y de prudencia. No sabemos lo que va a suceder, pero tenemos la certeza de que actuaremos preservando a nuestro país", ha comentado Díaz en una entrevista en 'En boca de todos', de la cadena Cuatro, recogida por Europa Press.

Díaz ha instado a mantener la prudencia en un momento en el que se desconoce si Rusia cortará el suministro de gas a Alemania, como ha apuntado, y ha pedido "cautela" a la hora de hablar del impacto de esta situación en el empleo, ya que hasta la fecha la tasa de paro se mantiene en el 12,48%, "la más baja de la serie histórica".

"Vamos a gestionar esta crisis como ya lo hemos hecho, salvando a nuestro país", ha recalcado.

SUBIDA DE SALARIOS GENERAL

Díaz ha aclarado en esta entrevista sus declaraciones de esta mañana en las que aludía a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "más que nunca".

"Con más que nunca me refiero a que en esta coyuntura de incertidumbre es más necesario que nunca el SMI (...). Creo que se ha demostrado que científicamente es positivo subir el SMI en unos márgenes adecuados. En este contexto de crisis, más que nunca tiene sentido esta herramienta que se llama SMI", ha explicado la ministra de Trabajo.

Díaz aguarda a conocer las recomendaciones de la Comisión de Expertos, que tendrán que fijar el monto del SMI equivalente al 60% del salario medio español, al que se ha comprometido a llegar el Ejecutivo para el final de la legislatura. La reunión de expertos está convocada para el viernes 2 de septiembre.

Además, la ministra ha apelado a "subir los salarios en general", ya que España "tiene unas rentas salariales muy, muy moderadas".

"Es necesario. Es bueno para la economía tener salarios dignos que permitan a las personas vivir con dignidad. Se habla mucho de los salarios y se habla muy poco de los enormes dividendos que se reparten los grandes Consejos de Administración o los salarios en los Consejos. Tienen que ser debatidos", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.