Díaz asegura que Gobierno y sindicatos quieren un acuerdo por el SMI, pero insiste en seguir negociando

Pide personalmente a Garamendi que acuda a la reunión y valora que la propuesta de aumento de la CEOE se haya elevado al 4%

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que tanto los sindicatos como el Gobierno tienen voluntad por llegar a un acuerdo para una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero ha recordado que es necesario seguir negociando después de una primera reunión en la que se han ausentado CEOE y Cepyme.

En los pasillos del Congreso, Díaz ha valorado como "positiva" esta reunión, donde los sindicatos se han mostrado partidarios de una subida del SMI en la "franja alta" del informe de los expertos publicado recientemente. No obstante, Díaz ha insistido en la necesidad de que la patronal acuda a la mesa para poder alcanzar un acuerdo conjunto al respecto, al igual que ocurrió con la reforma laboral.

"Saben que siempre busco un acuerdo y aquí me van a encontrar", ha remarcado la vicepresidenta, quien ha afeado a CEOE su intención de negociar "a través de cartas" y "en diferido", lo que a su juicio "no es lo correcto". No obstante, la ministra se ha congratulado de que la patronal haya incrementado su propuesta de revalorización del SMI de un 3,5% a un 4%.

La ausencia de las organizaciones empresariales, según ha explicado Díaz, se debe a problemas de agenda, ya que el evento coincidía con una reunión del comité ejecutivo de CEOE. En este sentido, la ministra ha agradecido a la organización la explicación, pero le ha pedido personalmente al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que se sume "en los próximos días" a la mesa de negociación y que "cumpla con su función constitucional", que es la de ser "soporte del diálogo social".

Además, ha subrayado que el SMI es la herramienta "más importante de compensación" por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y que, además, afecta a más de dos millones de trabajadores en España.