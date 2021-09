Díaz asegura que habrá Presupuestos pese a la cultura "muy masculina" de llevar la negociación al límite

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que, pese a las diferencias en el Gobierno de coalición respecto a materias como la fiscalidad o la vivienda, habrá acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

"Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Va a haber Presupuestos. El tiempo político y el biológico a veces no se cruzan. Hay que cerrar una negociación y tiene que ser pausada. Hay una cultura muy masculina de llevar al límite las negociaciones. Las mujeres no debemos negociar así y los hombres tampoco. La política está masculinizada. No tiene que ver con ser hombre o mujer, sino con las formas", ha señalado.

Díaz, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha reconocido que existen diferencias con el PSOE en materia tributaria y que Unidas Podemos apuesta por un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y por que paguen más los que más tienen.

"En este momento, nuestro país necesita dinero y los que más ganan tienen que aportar más (...) El acuerdo es posible siempre. Es verdad que tenemos discrepancias, pero nos une el acuerdo de Gobierno", ha subrayado.

Díaz ha afirmado que España funciona con tributos públicos del siglo XX, con un IRPF y un Impuesto sobre Sociedades que sustentan los que menos cobran. "Hablar de impuestos es hablar de servicios públicos. Y necesitamos cumplir con el mandato constitucional: que los que más tienen aporten más para los que menos tienen. Un gobierno progresista tiene que mandar un mensaje reformista claro: que los que tributan muy poco ahora se comprometan con su país", ha añadido.

Sobre la vivienda, ha insistido en que España tiene que tomarse en serio este problema, porque las políticas de vivienda desarrolladas hasta ahora han sido un "fracaso". Así, la vicepresidenta ha abogado por adoptar medidas para recortar los precios del alquiler, como se está haciendo en otros países europeos.

NO VINCULAR EL SMI AL IPC

Preguntada por si la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) se queda corta ante la elevada tasa de inflación, Díaz ha pedido que no se vinculen ambas cosas y ha recordado que en diciembre volverá a sentarse con los agentes sociales para subir el SMI, pero en una senda distinta a la del IPC, pues el objetivo es llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura.

En todo caso, Díaz cree que debería debatirse sobre los salarios que se pagan en España, pues un país con sueldos bajos "no puede ser un país sólido. "Cualquier renta salarial europea es superior, aunque es cierto que tiene mayor PIB. La gente ya no es mileurista, es menos que eso", ha lamentado.

La ministra ha puesto en valor el diálogo social y la confianza que tiene con los agentes sociales, y ha pedido cautela a la hora de hablar de las pensiones.

LAS ELÉCTRICAS TIENEN QUE CUMPLIR LA LEY

En cuanto a los elevados precios de la electricidad, la vicepresidenta ha dejado claro que las eléctricas "tienen que cumplir la ley" y ha apuntado que las grandes eléctricas en España tienen unos beneficios del 18,5%, frente a la media europea del 10,5% y la alemana del 5,6%.

"Por tanto, creo que tienen que comprometerse un poco con su país y demostrar que son corresponsables de su país, y que en esta crisis tienen que contribuir como lo hace todo el mundo. Pido tranquilidad a todos los consumidores porque vivimos en una democracia y no hay pulsos hacia nadie", ha concluido.