Díaz asegura que el programa "oculto" del PP es el del Círculo de Empresarios

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Partido Popular tiene un programa "publicado y otro oculto", el cual es lo que ha pedido este miércoles el Círculo de Empresarios, los "amigos" de Alberto Núñez Feijóo, que pasa por el retraso de la edad de jubilación y la eliminación de impuestos a banca y energéticas.

Así lo ha asegurado Díaz este miércoles en un acto de partido celebrado en el Teatro Cervantes de Valladolid, en el que se han dado cita militantes y simpatizantes de Sumar junto a la candidata de Valladolid, Marina Echebarría; el de Burgos, Andrés Gonzalo; la de Salamanca, Nuria del Álamo y el de Palencia, Javier Pinagua.

En este marco, Díaz ha señalado que es "bastante grave" que el PP se presente a las elecciones diciendo a los españoles que quieren subir la factura de la luz, algo que contempla su programa electoral, como también la eliminación del mecanismo ibérico. "Lo que nos está diciendo el líder del PP no es una estupidez ni un desliz, sino que es algo claro y eso es para quien quiere gobernar, ya es posible pueda hacer ministro de Economía al señor Sánchez Galán, que dirige Iberdrola por ejemplo. De esto va esta campaña electoral", ha remarcado Díaz.

"Nos dice que sí no sabe qué va a hacer con el resto de los impuestos, no os creáis nada, no nos sabe decir qué va a hacer con el IRPF, con el impuesto de sociedades, con en fin, vaguedades, pero hay una cosa que tiene clara y es que a los suyos los va a defender y que va a hacer desaparecer el impuesto a las grandes fortunas", ha advertido Díaz, por lo que esta es "otra razón" para salir a movilizarse el día 23 de julio.

No obstante, Yolanda Díaz ha asegurado que el Partido Popular tiene un programa "publicado y otro oculto", el segundo es oculto es del que ha hablado este miércoles el Círculo de Empresarios, "sus amigos", en la 'Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes' en la que han dicho cosas claras como que en España hay que trabajar hasta los 70 años.

A este respecto, la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno ha recalcado que con Sumar en el gobierno un albañil, una limpiadora, una camarera o personas que sufran en este país no va a trabajar más allá de los 65 años.

"Si quieren hacerlo, que trabajen ellos hasta los 70 años, pero nosotros no", ha sentenciado Díaz, al tiempo que ha recordado que en los últimos días Feijóo ha dicho que no va a derogar la reforma laboral pero que va a hacer ajustes y estos los ha cantado el Círculo de Empresarios.

Para Díaz esos ajustes se llaman "temporalidad" porque no les gusta que España tenga a la gente con trabajos estables y con derechos en los puestos de trabajo, razón por la que ha pedido que el 23 de julio la gente se movilice a "favor de la vida y del trabajo decente para decirle a esa gente que el progreso va a seguir gobernando".

La ministra de Trabajo y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno también ha señalado que estos empresarios han "lanzado otra perla" y es que dicen con "falta de rigor apabullante" que despedir en España es "muy caro", y ese es el programa "oculto" del PP.

Por este motivo, Díaz ha pedido con "seriedad y rigor" que las personas se tomen esta campaña "con ánimo" porque Sumar "va a ganar y la gente sabe muy bien lo que se juega en las elecciones generales".

En la misma línea, Yolanda Díaz ha subrayado que hay algo que la "derecha y la extrema derecha tienen en común, y es que meten a los ultras en el Gobierno pero tres años y medios votando en contra de la reforma laboral, del SMI y de medidas en beneficio de los trabajadores".

Esto es lo que los dos tienen en común y van a hacer en el Gobierno, ha advertido Díaz, para después indicar que estos comicios deben servir para movilizarse por algo "fundamental" como es lo que ya se está "viendo y sintiendo en las calles y es que las cosas están cambiando", dado que el relato que "quieren imponer no es verdad".

EL RELATO

Yolanda Díaz ha explicado que cuando llegó al ministerio estuvo sin pandemia un mes y medio "decían y querían imponer un relato a través de todas las terminales mediáticas para hacer creer que la crisis iba a provocar nada más y nada menos que un paro del 30 o 35 por ciento.

"Pues bien, los únicos que alcanzaron una tasa de paro juvenil del 56 por ciento fueron los señores del Partido Popular en la anterior crisis financiera", ha recordado Díaz, pero no solamente esto, ya que decían que cuando se subiera el salario mínimo se "iba a destrozar el empleo en España. Pues bien, amigos, estamos rozando los 21 millones de personas trabajadoras en nuestro país, por lo que su relato no es verdad".