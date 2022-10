Díaz asegura que sigue sin haber acuerdo con el PSOE en vivienda y dice que todavía hay "diferencias profundas" en PGE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que sigue sin haber acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE para desbloquear la aprobación de la ley de vivienda y que existen "diferencias profundas" en el seno de la coalición para cerrar un acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"A estas horas no hay acuerdo", ha explicado Díaz en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que también ha criticado la forma de negociación que se está llevando a cabo entre los socios de coalición. "No comparto nada esta manera de negociar. Es innecesario (...) entiendo que hay muchas formas de negociar y esta no es la correcta", ha disertado.

"Tampoco hay acuerdo para desbloquear la vivienda y es uno de los principales problemas de nuestro país", ha sostenido Díaz. "De esto va la política útil y no tenemos tampoco punto de encuentro. No sé qué mas hace falta para que salga adelante", ha recriminado.

Precisamente este lunes, Podemos ha subrayado que apuran las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha advertido al PSOE que el acuerdo depende de su "voluntad política" para asumir varias de sus demandas, como desbloquear la aprobación de la ley de vivienda, impulsar la ley de familias o derogar definitivamente la 'ley mordaza'.

Aunque la vicepresidenta segunda no ha querido desvelar cuáles son los escollos en los que se estanca el acuerdo entre los socios, según indican fuentes de la negociación, hay aspectos sobre la ley de familias, que es una de las demandas del socio minoritario, que aún están atascadas.

En este sentido, Díaz ha apostillado que la responsabilidad de que todavía no haya un acuerdo cerrado de los PGE es "colectiva" aunque espera que el PSOE "haga lo propio". "Todo lo que podamos hacer por el bien del país lo vamos a hacer", ha zanjado.