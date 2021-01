Díaz avisa de que Unidas Podemos no apoyará una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles de que Unidas Podemos no apoyará una posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, como se ha llegado a barajar desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque implicará un recorte en la cuantía de las pensiones.

"La posición de Unidas Podemos es clara: si se mantiene un recorte de este calibre no vamos a acompañar esta propuesta", ha señalado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En todo caso, Díaz ha subrayado que hay que dejar trabajar al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya que le consta que está haciendo "un gran esfuerzo" por avanzar en la reforma del sistema de pensiones, con diálogo social y desde el respeto a lo acordado por el Pacto de Toledo.

"Esto no va ni de Escrivá ni de Yolanda Díaz. Hay que dejar trabajar al ministro en el diálogo social para que aborde allí esta materia. No sería adecuado que en una materia tan sensible no se caminara junto a los agentes sociales. Yo apuesto por el diálogo social", ha subrayado la ministra.

Díaz ha querido dejar claro que el sistema público de pensiones es sostenible y que su problema no es de gastos, sino de ingresos. También ha recordado que el Pacto de Toledo ha llegado a una serie de recomendaciones, que son la base sobre la que trabajar para mejorar el sistema.

La ministra ha negado que Bruselas haya condicionado los fondos europeos a una reforma del sistema de pensiones o del mercado laboral. "Si la pregunta es si hay condicionalidad, si la UE nos puede decir cómo regular el mercado laboral u otra materia, esto no es así", ha insistido.

Cuestión distinta, ha precisado, son las recomendaciones que la Comisión Europea viene haciendo a España desde hace tiempo para, por ejemplo, combatir la precariedad, la rotación, la temporalidad y el paro estructural, asuntos sobre los que Díaz coincide en que hay que trabajar para corregirlos.

"¿Quiere esto decir que no hay ideología respecto a las interpretaciones que hace Bruselas? Hay ideología, como en todo", ha apuntado la ministra, que ha insistido en que "esto no va de dos partidos y que es lógico y hasta bueno que políticamente existan posiciones ideológicas diferentes.