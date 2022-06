Díaz y Belarra remarcan los "avances" del Gobierno y piden "una oportunidad" para "cambiar las cosas" en Andalucía

CÓRDOBA, 11 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito)

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz y la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han arropado este sábado la candidatura de Por Andalucía a las elecciones del próximo día 19 reivindicando los "avances" del Gobierno, que han mostrado como ejemplo para pedir la confianza de los andaluces a la confluencia. "Os pido que el 19 de junio a pesar de las tristezas y los miedos nos deis una oportunidad", ha dicho Díaz, para "cambiar las cosas" en la comunidad.

Las ministras han protagonizado así de forma conjunta --y con abrazo incluido-- su primer acto conjunto en la campaña andaluza, que atraviesa su ecuador con reiterados llamados a la movilización. Ha sido éste un mensaje repetido en el acto de este sábado en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, donde se han dado cita unos 2.500 asistentes, según la organización, convirtiendo este mitin en el más multitudinario de la confluencia desde que comenzó la campaña.

Sobre el escenario también acompañaron a la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, y los candidatos Juan Antonio Delgado y Esperanza Gómez. Con casi 35 grados en el recinto, se asistió con botellas de agua a los oradores, se ondeó alguna bandera LGTBI, alguna del PCE y también de Andalucía, y tuvo que forzarse la salida de uno de los asistentes por sus continuos gritos en cada una de las intervenciones, el primero de los cuales fue "¡Falta Teresa!", en alusión a Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía.

BELARRA REIVINDICA LOS AVANCES DEL GOBIERNO Y RECHAZA QUE MORENO SE LOS "APROPIE"

Las intervenciones tanto de Belarra como de Díaz se centraron en reivindicar los "avances" conseguidos por el Gobierno, comenzando por la moción de censura hace cuatro años, "que nos permitió echar a M.Rajoy de la Moncloa y a los corruptos", según la titular de Derechos Sociales. "Los aniversarios están bien para que hagamos memoria", ha comentado Belarra, que ha sostenido que "sin nosotros nunca se hubiera sacado al partido popular" del Ejecutivo.

"Si trabajamos duro en esta semana de campaña podemos demostrar que sí se puede, que Andalucía puede tener un gobierno digno que no solo sea de cambio, sino de transformación", ha asegurado. La ministra de Derechos Sociales ha apuntado que para lograrlo hay que "explicar" que el candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, "es el primer líder regional del PP que cerró un acuerdo con la ultraderecha de Vox para poder gobernar", un acuerdo "que se ha dedicado a desmantelar lo público", que ha protegido, ha dicho, el Gobierno de coalición.

"Que deje de apropiarse el trabajo de los demás y rinda cuentas de su propia gestión", ha dicho Belarra sobre Moreno. También ha pedido "explicarle a todo el mundo que los principales avances, que las políticas más valientes que esta haciendo el gobierno de coalición son fruto de este espacio político", los que componen la coalición Por Andalucía. "Todos quieren ponerse las medallas, pero la gente no es tonta y ha visto quién ha defendido qué en cada momento", ha continuado.

Su intervención ha dejado también críticas al PSOE, un partido que "cuando toca mirar a los ojos a los poderosos le tiemblan las piernas". "Las políticas de este espacio no son de derechas ni izquierdas, son para proteger a la gente trabajadora de los poderosos", ha remachado.

DÍAZ RECUERDA A JULIO ANGUITA Y PIDE "UNA OPORTUNIDAD" PARA GOBERNAR ANDALUCÍA

Díaz, por su parte, ha sido recibida con gritos de "¡Presidenta!". La vicepresidenta ha emocionado además al auditorio al recordar al desaparecido Julio Anguita y hacer una mención a su viuda, a lo que ha seguido una ovación cerrada. Sus palabras han reivindicado en primer lugar el feminismo, que ha dicho es "el futuro", antes de insistir en la necesidad de movilizar al electorado progresista. "Nada de resignación, todo el mundo a hacer campaña", ha pedido.

"Andalucía esta doblemente golpeada", ha apuntado antes de comentar que la comunidad es la segunda de España con mayor tasa de paro, "seis puntos más que la media estatal", que es también la segunda con los "salarios y pensiones más bajas de España, "un 11% más bajas que el conjunto de la media estatal", y de nuevo segunda en contar con el PIB pér capita "más bajo del conjunto del país".

"Esto no es una casualidad, esto lleva siendo así hace muchos años, no es una catástrofe natural, es fruto de las políticas que durante largos años del bipartidismo se practicaron", ha asegurado, antes de proclamar que "la salida hacia el futuro de Andalucía no puede pasar por el bipartidismo". Asimismo, ha pedido que haya un empoderamiento "porque estamos demostrando que podemos cambiar las cosas, que se puede gobernar para la gente. Que se puede subir el salario mínimo".

También ha arremetido contra la "mala gestión" de Moreno. "Le pregunto a Moreno: ¿qué ha hecho usted con los recursos públicos del Gobierno de España, donde están esos recursos destinados a la sanidad, a la educación de vuestros hijos, a los centros de mayores, a los centros de dependencia?", ha cuestionado. Ha recordado además el recurso interpuesto por Vox contra la reforma laboral: "haga lo que haga el Constitucional vamos a defender nuestros derechos", ha prometido antes de insistir en luchar contra la "resignación" el 19J.

"Las elecciones no las deciden las encuestas, las decidís vosotros el 19 de junio. La democracia no es de institutos demoscópicos, es de la gente, y os pido que el 19 de junio a pesar de tristezas y miedos nos deis una oportunidad", ha concluido, porque "sí es posible cambiar las cosas".

NIETO: "HEMOS SUFRIDO MUCHO, NOS LO MERECEMOS"

Para concluir el acto, la candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha pedido con "cariño y contundencia" que "toda la gente comprometida" sume un voto a 'Por Andalucía' por "cada euro que ha dejado sin invertir" y "por cada mentira" del actual presidente andaluz, Juanma Moreno.

Así, Nieto ha insistido en que el próximo 19 de junio es el momento propicio para "cobrarnos democráticamente el sufrimiento de nuestra gente durante estos tres años", es la oportunidad de que se "nos devuelva el autogobierno y el despliegue pleno de nuestras competencias" con el objetivo de que "podamos obrar bien, planificar la economía y hacer una estrategia inclusiva".

Igualmente, ha recordado que el PSOE "no ha sido la primera fuerza progresista" en Galicia, en Euskadi ni en Madrid, y "no debería serlo en Andalucía", dado que desde 'Por Andalucía' "queremos liderar un gobierno de progreso, feminista y andalucista para hacer tangible el poder andaluz, para explorar nuestras competencias y recursos", así como "liderar todos los procesos" sin "ir a llorar a Madrid".

Por todo ello, la candidata de la confluencia --que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde--, ha pedido a los andaluces su voto para que "seamos el gobierno que defienda la felicidad para nuestra gente. Hemos sufrido mucho, nos lo merecemos".