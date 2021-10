Díaz se compromete con un proyecto a favor de las mujeres: No hay nada más feminista que subir el SMI y pensiones

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado este viernes su vocación de construir un proyecto de país "a favor de las mujeres", dado que la igualdad es "lo más revolucionario", y ha reivindicado que "no hay nada más feminista" que subir el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones y derogar los marcos laborales que permiten los trabajos precarios, pues precisamente es lo que más afecta al género femenino.

Así lo ha trasladado tras participar en el 'El feminismo de la cuarta ola: una nueva generación de derechos feministas' junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la titular de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, y la portavoz federal de IU, Sira Rego.

Durante su intervención, Díaz ha reivindicado que el actual Gobierno de coalición tiene una "mirada próxima" para mejorar la vida de las personas que padecen esa precariedad y ha puesto como ejemplo la acción decidida para que las trabajadoras del hogar gocen del derecho a la prestación de desempleo, pues "no hay nada más injusto" que privarlas de ello.

La también ministra de Trabajo ha subrayado que el feminismo" hay que "tomárselo muy en serio" porque permite "ensanchar la libertad" y contribuye a una más sociedad democrática, "pese a lo que pese a quienes siguen viviendo del odio". Y eso pasa también por conseguir, entre otras metas, que las mujeres precarizadas puedan acceder a una vivienda digna, derecho que ahora, ha dicho, no se cumple.

CRÍTICAS A VARGAS LLOSA

No obstante, ha criticado que algunas personas "con renombre" no hayan entendido en el primer tercio del siglo XXI que el voto de una mujer vale lo mismo que el de "un señoro que es un premio nobel con todas las letras", en clara referencia a la intervención del escritor Mario Vargas Llosa en la convención nacional del PP cuando dijo que más importante en una democracia no era la libertad, sino votar bien.

"A las personas que tengan dudas del derecho a votar les decimos que todos los votos de las mujeres son buenos", ha proclamado para advertir de lo "peligroso" que suponen esas actitudes.

ENSALZA LA LABOR DE LA MINISTRA DE IGUALDAD

También ha tenido palabras de reconocimiento a la labor de Irene Montero porque su Ministerio está "haciendo lo que nunca se ha hecho" para fomentar la igualdad, sobre todo dado que "no hay más machismo que toda la violencia que ha sufrido" por cumplir las medidas comprometidas en el programa electoral.

"Tomémonos en serio todo el despliegue que hemos hecho", ha exhortado Díaz precisamente ante el elenco de dirigentes de Unidas Podemos congregado. Un mensaje de apoyo y reconocimiento que se produce tras el revuelo de sus declaraciones donde apuntaba que en su proyecto de frente amplio los partidos no eran protagonistas y advertía de que si había ruido se marcharía.

MONTERO Y COLAU DESTACAN EL LIDERAZGO FEMINISTA DE DÍAZ

Por su parte, Irene Montero también ha ensalzado a Díaz y ha augurado que, como ya hizo con la subida del salario mínimo interprofesional, conseguirá también derogar esas reformas laborales perjudiciales para las mujeres, algo que supone auténticas políticas feministas. "Por eso nos necesitamos todas en este espacio político, que dice que el feminismo está en la agenda de transformación", ha ahondado la titular de Igualdad para alabar también la gestión municipal de Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona también ha loado a Díaz, al que ha definido como la "mejor ministra de Trabajo" y ha sentenciado que es un "ejemplo de liderazgo feminista", al demostrar que se puede afrontar todos los objetivos para avanzar en derechos y libertades desde el "diálogo".