Díaz confía en pactar con PSOE el cambio a la ley del 'sí es sí' y dice que ella siempre cuidará la coalición

Defiende a Montero y subraya que el consentimiento debe preservarse en el centro del texto

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado este martes confiada en que se logrará un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del 'sí solo es sí', que preserve el consentimiento como centro de la normativa, y ha recalcado que "va a cuidar siempre" el Gobierno de coalición.

Por otro lado, ha expresado su "reconocimiento absoluto" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que lleva trabajando mucho tiempo por "ensanchar" los derechos de las mujeres y ha defendido que la norma del 'solo sí es sí' es una "buena ley".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Díaz ha subrayado que siempre la van a encontrar en todo lo que suponga cuidar la coalición, una vez que el PSOE ha anunciado que presentará una proposición en el Congreso para modificar la estructura penal de la ley.

Eso sí, ha enfatizado que el consentimiento debe continuar como eje del texto normativo y que se debe respetar las indicaciones del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como convenio de Estambul.

Cuestionada sobre si hace de mediadora entre el ala socialista y el Ministerio de Igualdad, Díaz ha respondido que "nunca" va a comentar lo que hace en el plano interno del Ejecutivo y que tampoco va a hacer valoraciones sobre las distintas propuestas, ya sean de Justicia o Igualdad, dado que ella no desvela ninguna negociación.

"He sido partidaria como el movimiento feminista de mi país en la ley que tenemos, la ley solo sí es sí. Esto es un absoluto consenso feminista y explica por qué recabó tantos apoyos en el Congreso. Como saben la voluntad de todos los grupos políticos que hemos participado en esta norma es proteger a las víctimas de este país", ha reseñado.

Preguntada también por las palabras de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que recientemente dijo que no modificar la ley era "soberbia infantil", la vicepresidenta también ha declinado hacer valoraciones de personas "respetables".

Finalmente y sobre si la titular de Igualdad estaba cuestionada, Díaz ha enfatizado que no tiene "más que reconocimiento" para Montero y que su labor al frente de este departamento ha permitido que España sea un "país mucho mejor" y a la vanguardia en materia de mejora de los derechos, tanto de las mujeres como del colectivo LGTBi-trans.

MONTERO ADMITE DISCREPANCIA CON EL PSOE

Previamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que existe una discrepancia con el PSOE respecto a la reforma de la Ley 'solo sí es sí' en el ámbito de las penas y trabajan para alcanzar un acuerdo que mantenga el consentimiento en el "centro", dejando claro que "no puede permitir volver al modelo anterior", que es lo que quiere el PP.

También ha indicado que aunque todos los expertos indican que ninguna reforma penal va a evitar decisiones judiciales como la rebaja de penas, que se deben a una aplicación "incorrecta" de una "minoría" de jueces, han propuesto a los socialistas hasta cuatro reformas penales, todas ellas rechazadas.

Precisamente esta mañana el PSOE ha defendido que la propuesta del Ministerio de Justicia para reformar la Ley del 'solo sí es sí' "no toca el artículo del consentimiento" y, por tanto "el corazón de la ley" y explica que el objetivo de la misma es que no continúen "los efectos no deseados" de la norma "que han generado alarma social" como las rebajas de penas a agresores sexuales.