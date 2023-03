Díaz critica una moción "sin programa" y que sólo busca echar al Gobierno: "Se deteriora la democracia"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado este domingo en Sevilla que detrás de la moción de censura que Vox defenderá esta semana en el Congreso de los Diputados no hay "programa político" ni ideas, sino que sólo tiene como objetivo echar al actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, lo que supone "deteriorar la democracia".

Yolanda Díaz se ha pronunciado así durante su primer acto de escucha de su proyecto Sumar en Andalucía, que se ha desarrollado en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes).

En relación con la moción de censura, ha indicado que "más allá de la capacidad de innovación del candidato", el objetivo no es presentar un programa de gobierno, sino que el único objetivo "es que nos vayamos del Gobierno de España". "Esto no es ninguna broma, en términos democráticos es bastante serio", según ha apuntado.

En su opinión, lo que vamos a vivir esta semana en España "tiene mucha importancia, porque cuando se legitima la posibilidad de acudir a un mecanismo constitucional, sin ideas sin programa político y sin nada, con el único objetivo de derrotar a tu adversario político y echarlo del Gobierno, estamos deteriorando la democracia, y esto es muy serio".

Para Yolanda Díaz, este debate de la moción de censura nos lo debemos tomar "en serio" para esbozar los modelos de sociedad que defendemos cada uno, y ha querido deja claro que van a hablar de la Constitución.

Asimismo, durante su intervención también se ha referido al Partido Popular, para indicar que "no necesita a Vox": "Feijóo no necesita a Vox y (Juanma) Moreno no necesita Vox para privatizar la sanidad andaluza". "Estamos viendo a un PP que no sólo no tiene propuestas políticas, sino que combate lo que hacemos", ha indicado Díaz, para quien el PP se coloca al "margen de la Constitución", con su rechazo al acuerdo sobre las pensiones.

La vicepresidenta ha trasladado a Alberto Núñez Feijóo que el modelo constitucional "no es el de la capitalización" que defienden en el PP, como también defiende la banca. "El modelo de capitalización vulnera la Constitución", según Díaz, quien ha insistido en trasladar que las propuestas del PP "se rebelan frente al mandato del constituyente español".

En cuanto a la situación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ha indicado que claro que "pensamos diferente" y hay "diferentes posiciones", pero hay que defender las medidas que se están aprobando, como la del salario mínimo o las pensiones.