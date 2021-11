Díaz defiende que los agentes sociales "representen legítimamente sus intereses" tras rechazar los nuevos ERTE

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles el papel de los agentes sociales en la negociación sobre la reforma laboral, después de que tanto los sindicatos como la patronal rechazaran la propuesta del Gobierno sobre el mecanismo que sustituirá a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales.

"Me gusta que en mi país los agentes sociales representen legítimamente sus intereses y defiendan a su país. Han sido ejemplares y no van a oír de mí una crítica a ninguno de los agentes sociales. Sería impropio de la ministra de Trabajo y no lo voy a hacer", ha dicho Díaz a su llegada a las Jornadas Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva 2022, organizadas por la Unión General de Trabajadores (UGT).

Al margen de esa declaración, Díaz ha evitado pronunciarse sobre esa oposición, a poco más de un mes de que expire el plazo para presentar la reforma laboral a Bruselas, como parte del compromiso del Ejecutivo para recibir los fondos europeos.

La ministra ha vuelto a apelar a la discreción y ha insistido en que no va a decir nada al respecto porque se debe a la mesa de diálogo. A pesar del contratiempo, Díaz ha expresado su voluntad de seguir trabajando y de mantenerse en la mesa de negociación hasta llegar a un acuerdo.

El Gobierno ha llevado este miércoles a la mesa de negociación el 'Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo', que permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.

SANCIONES CONTRA LA TEMPORALIDAD

Díaz ha comentado que la Comisión Europea (CE), en sus recomendaciones por país, pide a España abordar la temporalidad, por lo que también se prepara "un paquete muy grueso" enfocado a atajar este problema.

"Las recomendaciones por país nos dicen que las sanciones han de ser severas. Hemos de corregir un problema que es endémico y que no es que nos caiga del cielo, es que esta propiciado por prácticas que no son correctas y que fomentan pura competencia desleal", ha señalado la ministra.

También se ha referido a la recuperación de la negociación colectiva, después de "diez años en los que los sindicatos y los trabajadores se han visto desequilibrados en ese poder de negociación", en alusión al efecto de la reforma laboral de 2012.

Díaz ha sostenido que esa será "una de las grandes reformas" que se va a aprobar y ha pedido que la negociación colectiva sea "morada", con las mujeres en el centro, y "verde", con las claves del cambio del modelo productivo.