Díaz defiende que Puigdemont "no puede ser un obstáculo" para la mesa de diálogo: "Hay que hablar sin nombres propios"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no puede ser un obstáculo" para la mesa de diálogo, un espacio político en el que se debe "hablar de política sin nombres propios".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Díaz ha sostenido que hay "muchísimas personas afectadas por lo que ha pasado en Cataluña" y ha pedido no hablar de personas concretas, sino caminar hacia un diálogo que debe practicarse "con mucho cuidado, discreción y pensando" en "solventar el problema".

"Puigdemont no debe ser un problema y todo debe sustanciarse en esa mesa de diálogo. Nadie puede ser un problema. Ha sido terrible lo que hemos vivido en Cataluña y España con errores en todos los sitios, la antipolítica. Ningún nombre propio puede ser un obstáculo", ha insistido.

Preguntada sobre si la solución en Cataluña puede pasar por la celebración de un referéndum no consultivo, la vicepresidenta ha asegurado tras haber escuchado "propuestas" que "no se puede ir a mesas con posiciones prefijadas". "Es así, y hay que escuchar mucho, tener voluntad de arreglar el principal problema. Lo que ha pasado con Cataluña, no somos conscientes de valorar las consecuencias que ha tenido", ha afirmado.

La titular de Trabajo y Economía Social, que ha asegurado que estará en la reunión de la mesa entre Gobierno y Generalitat, ha incidido en que lo "más relevante" para iniciar un diálogo es "generar canales de confianza". De hecho, a su juicio el "simple hecho" de convocar una mesa en torno a las relaciones entre Ejecutivo central y autonómico ya es "importante".

"Reconocernos como interlocutores válidos, esto es clave. Son los pequeños matices y las cosas delicadas las que permiten que se avance en el diálogo o no", ha continuado Díaz, que ha abogado por "recolocar el conflicto en la política", un "lugar del que nunca debía haber salido". "Llevamos más de 10 años absolutamente fracturados y necesitamos a Cataluña dentro", ha añadido.