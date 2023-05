Díaz denuncia que Feijóo está dispuesto a entregar los votos del PP a PSC y Junts para acabar con Colau

Critica que Collboni y Trías carecen de proyecto y les une con el PP un objetivo: terminar con el modelo de gestión de la alcaldesa

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido ese sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a entregar sus votos a PSC y Junts en Barcelona, porque su único objetivo es "destruir" el modelo de ciudad que comanda la alcaldesa, Ada Colau.

Por tanto, ha vuelto a reclamar que el voto progresista se concentre en la candidatura de la regidora de la ciudad condal, para denunciar que tanto Jaume Collboni (PSC), como Xavier Trias (Junts) y el resto de candidatos "no tienen proyecto" y que únicamente están dispuestos a acabar con la gestión de Colau, que ha llevado a la ciudad a ser referente internacional.

"Os pido que os movilicéis, que os toméis en serio esta campaña. La política del no, de la destrucción, la política de la derecha, que es no proponer nada y sólo derrotar al adversario no puede ganar el futuro en la ciudad de Barcelona", ha lanzado en un acto de campaña al 28M para arropar a Colau, junto a las eurodiputadas Sira Rego y María Eugenia Rodríguez Palop.

Díaz ha alertado que estas elecciones son muy importantes y que está en juego el modelo de ciudad en Barcelona, para cuestionar que el resto de "hombres candidatos" están dispuesto a terminar con todos los logros conseguidos en la anterior legislatura.

EL PP ES EL PARADIGMA DE LA "MALA POLÍTICA"

Y esa meta común de los rivales de Colau, según ha relatado, ha dejado una coincidencia "extraña" que es ponerse de acuerdo con Feijóo, que para su "asombro" dice que representa la "buena política" cuando bloquea durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta forma, ha rebatido al líder del PP al que acusa de precisamente ostentar la "mala política", la "política de la destrucción" consistente en "derogar" la reforma laboral, no revalorizando las pensiones y de "acabar" con la Ley del Aborto o la de Eutanasia.

"Si alguien representa la mala política es el PP", ha lanzado la titular de Trabajo para recriminar a los populares que sigan a los "negacionistas del cambio climático" con el "atropello" al medio ambiente que su partido perpetra en Doñana.

Luego, ha sostenido que Feijóo está dispuesto a "entregar" los votos del PP a Collboni y a Trías con tal de sacar a Colau de la Alcaldía, y que cuando el líder del PP evidencia sus planes tan "alegremente" tiene claro lo que representa PSC y Junts en Barcelona.

Es más, ha recalcado que el PP no otorga sus votos "gratis" y solo pretende acabar con la política útil, a favor del bienestar y en defensa de los servicios públicos, por lo que la verdadera opción progresista en Barcelona es Colau.

Así, la vicepresidenta ha ensalzado que Colau ha cuidado como nadie los barrios de la ciudad, dado que hace "municipalismo" desde abajo, y ha pedido recordar cómo eran antes las políticas que se hacían hasta su llegada.

"COLAU HA COLOCADO DE NUEVO A BARCELONA EN EL MUNDO"

"Ha colocado de nuevo a Barcelona en el mundo, nos ha dicho que gobernar para la mayoría social es posible. Gracias a la alcaldesa Barcelona es la ciudad del país con mayor inversión social por habitante", ha subrayado para citar medidas como el dentista o psicólogo municipal que ha desplegado en la ciudad condal.

En definitiva, Díaz ha desdeñado al resto de candidatos porque no se puede gobernar Barcelona "sin proyecto de ciudad". Y es que le da "causa vergüenza" el modelo de urbanismo de sus rivales mientras que otras ciudades internacionales miran e imitan las políticas de Colau.