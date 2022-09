Díaz denuncia que el sistema de protección social es "insuficiente" e insiste: "Hay que subir los salarios"

Acusa a Feijóo de ofrecer una alternativa con la energía nuclear que "carece de futuro y pone en riesgo nuestras vidas"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha denunciado que el sistema de protección social es "insuficiente" y ha insistido en subir tanto los salarios como el SMI, porque "no lo dice el Ministerio, lo dice la OCDE".

Díaz se encuentra este viernes en Bilbao para presentar su proyecto 'Sumar', una visita que ha iniciado con un encuentro con el escritor vasco Bernardo Atxaga. Después, ha mantenido un encuentro en el Museo Marítimo de Bilbao con pymes y cooperativas de transformación social.

En su intervención, la vicepresidenta ha manifestado que "no se puede sumar sin contar con Euskadi" y ha apostado por "contar con un país plural" en el que sea "una riqueza hablar en euskera, gallego y catalán".

"Que entienda que esto es bueno y que no hay que hacer una batalla por tener culturas diferentes. Un país que suma desde Euskadi y con vosotras desde abajo, ensanchando la democracia", ha argumentado.

Por otro lado, ha denunciado que el sistema de protección social es "insuficiente" y ha abogado por "defender un sistema publico de pensiones que sea solidario y de reparto". Por ello, ha agradecido la labor desarrollada por el Movimiento de Pensionistas en Euskadi durante los últimos años.

Tras advertir que se puede hacer una "política económica de manera diferente", ha incidido en que la OCDE ya reconoce que se deben subir los salarios. "No lo dice el Ministerio, lo dice la OCDE. Hay que subir los salarios, que son un problema para la gente. Hay que decir a la patronal que vuelva a negociar los salarios", ha indicado, al tiempo que ha añadido que también es necesario subir el SMI.

Por otro lado, ha alertado de que si el PP llega a la Moncloa "no va a contar con los vascos". "Quien no tiene un proyecto para Euskadi no tiene un proyecto para España. El PP no cuenta con Euskadi para cambiar el país", ha insistido.

Asimismo, ha sostenido que la alternativa que ofrece "el partido caduco" de Alberto Núñez Feijóo es la energía nuclear que "carece de futuro y pone en riesgo nuestras vidas". "Tenemos que hacer una gran transformación social. Yo soy una pieza más, muy pequeña", ha expresado.

La ministra también ha visitado la isla de Zorrotzaurre y hablado con agentes culturales y del barrio para, por último, desplazarse a la Campa de las Piedritas, en el barrio de Uribarri, donde ha desarrollado un nuevo 'acto de escucha' de 'Sumar'.

Entre los asistentes al acto se ha podido ver a la Ejecutiva de Podemos Euskadi, encabezada por su coordinadora autonómica, Pilar Garrido, así como a parlamentarios de Elkarrekin Podemos como Miren Gorrotxategi, David Soto e Isabel González, miembros de Ezker Anitza-IU, entre ellos su secretario de Organización, Iñigo Martínez, y representantes de la coalición en Juntas de Bizkaia y en el Ayuntamiento de Bilbao.

Los diputados de Unidas Podemos en el Congreso Juan López de Uralde y Roberto Uriarte, así como el exlider de Podemos Euskadi, Lander Martínez, y su ex secretario de Comunicación, Andeka Larrea, también han estado presentes.

Del mismo modo, se han acercado hasta Bilbao el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, y miembros de la Ejecutiva de CCOO, entre ellos Alfonso Ríos.

El acto, que ha arrancado poco antes de las 18.00 horas, ha contado con las intervenciones de representantes de la sociedad civil entre los que estaban Cony Carranza, Aitor Urresti, Fernando Fantova, Amaia Naveda, Iñigo Mijangos y Arantxa Elizondo.

(Habrá ampliación)