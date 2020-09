Díaz dice que la ley de 'riders' se someterá al diálogo y clarificará la naturaleza de estos trabajadores

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este martes que la ley que regulará el trabajo de los 'riders', que ya está elaborando su Ministerio, se someterá al diálogo social y clarificará la naturaleza laboral de la relación entre estos trabajadores y sus empresas.

Así lo ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado que se va a seguir "la estela" de la sentencia del Tribunal Supremo, que ha considerado a estos trabajadores como falsos autónomos, pero también las diez sentencias que han dictado otros tribunales superiores de justicia a este respecto.

"No cabe duda de que es un trabajador. Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", ha apostillado la ministra, que ha dejado claro que "no solo no es un emprendedor, sino que no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral".

Asimismo, ha señalado que la normativa está suscitando interés en la Unión Europea, sobre todo por el hecho de que se pretende dar protección "a los que han sido la imagen de la vulnerabilidad de la pandemia".

"Estos trabajadores no podían acogerse a ningún tipo de baja y también nos salvaron las vidas, recorriendo las calles de las ciudades", ha recordado Díaz, que ha incidido en que el Gobierno está para defender a los más débiles y remarcar que "con rapidez se va a acometer esta reforma".