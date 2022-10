Díaz dice que no se implicará en las elecciones autonómicas y locales pero no descarta colaborar con alguna candidatura

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que no se va a implicar en las elecciones autonómicas y municipales del año 2023 aunque no ha cerrado la puerta a colaborar con alguna candidatura si así se lo piden, como hará, según ha anunciado, en la campaña de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz se ha limitado a señalar que trabajará con Colau para su campaña electoral en la que intentará revalidar el cargo al frente de la alcaldía de la capital catalana.

"Y no sé si haré algo más. 'Sumar' no se va a presentar ni a las autonómicas ni municipales. No estamos en esto", ha dicho, en referencia a la plataforma que ha impulsado. En este sentido, la vicepresidenta no ha descartado "arrimar el hombro" si alguna candidatura en concreto lo pide.

Respecto a su apoyo público a la candidatura de Joan Baldoví al frente de Compromís en la Comunidad Valenciana, Díaz ha matizado que no apoyó al diputado del Congreso y que quiere que el Gobierno valenciano revalide su actual mayoría progresista liderada por el socialista Ximo Puig. "Soy una mujer progresista y voy a trabajar desde donde sea para que el PP y la extrema derecha no gobierne mi país. Lo deseo en todos los lugares", ha justificado.

En este punto, la ministra ha destacado que mantiene una "magnifica relación" tanto con Baldoví como Héctor Illueca (Podem). "Les dije a todos: hay que mantener el gobierno progresista. Quiero que ganen", ha reiterado Díaz, que ha defendido las medidas "que unen a todos los españoles", como la reforma laboral, frente a las políticas "que nos parte a la mitad como país".

Preguntada por un superdomingo electoral en 2023, donde coincidirían los comicios autonómicos y locales con las elecciones generales, la vicepresidenta segunda ha insistido en que los gobierno tienen que gobernar porque "lo otro es una anomalía" y "una falta de respeto". "Hemos visto varios intereses partidistas en adelantar elecciones", ha dicho, en referencia a la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Así, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le confirmó que tiene previsto agotar la legislatura. "Y no tengo por qué dudar de su palabra", ha expresado la ministra.