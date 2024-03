Díaz dice que el Ministerio de Trabajo no será "el más perjudicado" por la no aprobación de los presupuestos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Ministerio que dirige "no va a tener problemas" ante el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 no hayan salido adelante, ya que su departamento se nutre de cotizaciones sociales y "no depende especialmente" de los presupuestos.

"Mi departamento no es, exactamente, el que más perjudicado sale de no tener presupuesto", ha recalcado la titular de Trabajo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Así, ha explicado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se nutre de las cotizaciones sociales de los trabajadores del país. "Tenemos un presupuesto cercano a los 30.000 millones de euros, que no depende de esta realidad [presupuestos]. Por tanto, si hay un Ministerio que no depende especialmente de esto, es el Ministerio de Trabajo", ha subrayado.

No obstante, Díaz ha reconocido que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) si depende de los presupuestos, aunque ha trasmitido "serenidad" al respecto, porque asegura que se está trabajando "en esto", pese a que los presupuestos de 2024 no hayan salido adelante.