Díaz dice que Sumar es más que un acuerdo de partidos y que España no se reduce a una foto entre Sánchez y Feijóo

Reivindica la incorporación de Bustinduy porque para que los proyectos sean "sólidos" hay que tener a los "mejores"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reivindicado que Sumar "no es solo un acuerdo entre partidos de izquierda" para confluir de cara a las elecciones del 23J, sino que es un "nuevo proyecto de país", articulado desde la diversidad y pluralidad.

También ha criticado la propuestas de hasta seis 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cara a los comicios, al sentenciar que la España del futuro no se reduce a un "debate entre dos hombres".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la tercera edición del 'Foro Fondos Europeos' organizado por 'Eldiario.es', donde ha reivindicado la incorporación para su equipo de campaña del exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy.

ESPAÑA NECESITA "SERENIDAD Y CALMA"

Durante su discurso, Díaz ha enfatizado que la sociedad les está "esperando" y, en referencia a Sumar, ha prometido que aspiran a dar "serenidad, sosiego y tranquilidad" a la ciudadanía, pero sobre todo "certezas". "La sociedad española necesita calma. Estamos ante una enorme crisis, una policrisis, y hay muchas incertidumbres. Por tanto, creo que en tiempos turbulentos, serenidad, paz y calma", ha ahondado.

A su vez, Díaz ha recalcado que aunque suscite mucho interés las negociaciones para una candidatura de unidad entre una quincena de fuerzas progresistas, Sumar "no es sólo un acuerdo entre partidos" sino un nuevo agente político que "quiere más democracia, empleo, empresas sólidas y más derechos" con "mayor bienestar".

Por otro lado y sobre los debates con el líder del PP planteados por Sánchez, la vicepresidenta segunda ha desgranado que España "no se resume" en una foto entre ambos dirigentes.

DEBATES ENTRE DOS HOMBRES ES UNA "ESPAÑA MUY PEQUEÑITA"

"Esa es una España muy pequeñita, es una parte de España, pero no llega. Nosotros miramos a una España ancha, a una España que es diversa (...) y que no se reduce, permítanme decirles, a un debate entre dos hombres. No lo es. España es más que un debate entre dos hombres, créanme. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más, quieren un poquito más y en esto andamos", ha lanzado.

De esta forma, Díaz ha asegurado que solo "contando con la pluralidad" es "posible avanzar en derechos" y que ese precisamente es el sello de Sumar, con medidas como la reforma laboral y propuestas para acometer una reforma fiscal.

Luego, ha destacado que es un "honor" incorporar al equipo de su formación a Bustinduy, un "extraordinario profesional" y "una de las mentes más brillantes" del país, pues esos activos son los que se necesitan para tomarse en serio el "cambio de época" y conseguir que avance el proyecto de país.

Del exdirigente de Podemos ha subrayado que recuerda su "altura" y "grandeza", así como intervenciones extraordinarias en el Congreso durante su etapa de diputado. Finalmente, le ha agradecido que dé ese paso "adelante" porque los proyectos los "hacen las peronas" y para que sean "sólidos" necesitan a los "mejores".