Díaz y Garzón se reúnen mañana con la distribución y consumidores para abordar el precio de alimentos básicos

Díaz pide una cesta de alimentos con precios congelados que varíe cada semana y dure más allá de Navidades

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunirán este lunes con responsables de empresas de distribución y de asociaciones de consumidores para abordar su iniciativa de buscar un acuerdo para topar precios de productos de alimentación básicos en la cesta de la compra.

Tras mantener un primer encuentro el pasado jueves con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, Díaz y Garzón tienen previsto reunir a representantes de la gran distribución y consumidores en pleno debate sobre la propuesta lanzada por la ministra de Trabajo para acordar un tope al precio de los alimentos básicos.

Según ha confirmado el Departamento que dirige Díaz, acudirán al encuentro representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También asistirán la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Díaz ya ha trasladado su posición sobre el tema, señalando que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o limitados que está demandando a la gran distribución debe variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas) y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades. Asimismo, ha pedido que se oferte una cesta específica para celiacos.

Además de ser asequible y de calidad y estar disponible al menos hasta después de Navidades, Díaz ha afirmado que esta cesta básica de la compra debe ser fruto de un acuerdo entre las grandes distribuidoras, "rotar" semanalmente para que la dieta sea "variada y sana" y de calidad.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.

"De ninguna manera puede ser esta oferta a costa de los productores de nuestro país, tal y como exige la Ley de Cadena Alimentaria. Esto es a costa de la contribución que hacen o deben de hacer las empresas que tienen capacidad para ello. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio, que no tiene capacidad para esto", ha subrayado.

CARREFOUR 'RECOGE EL GUANTE' DE DÍAZ

La reunión de este lunes con grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores se produce días después de que la vicepresidenta segunda mantuviera un primer encuentro con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas.

Todo ello después de que el supermercado anunciara que pondría a disposición de los clientes una cesta de la compra a 30 euros con 30 productos, entre los que se incluyen artículos de alimentación de uso habitual en los hogares como desayunos, conservas, pasta, aceite o café, junto a una selección de artículos de droguería, limpieza y perfumería entre otros.

"La situación actual requiere medidas ágiles y efectivas. En estos momentos, donde cada acto de compra es más valioso que nunca, Carrefour da respuesta a sus clientes: trabajamos para ofrecer soluciones de ahorro que protejan el poder adquisitivo de las familias en España", señaló el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas.

La cesta con 30 productos a 30 euros estará disponible desde el 12 de septiembre al 8 de enero en la red de hipermercados Carrefour, Carrefour Market y comercio 'online'.