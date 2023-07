Díaz incrementa sus críticas a Feijóo y censura el modelo de gestión del PP: "Se llama Rato y acabó en la cárcel"

Asegura que no teme ataques dentro de la izquierda si no alcanza las expectativa electorales y que Sumar va a continuar pase lo que pase

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, logró mayorías absolutas en Galicia porque gozó de una "protección mediática" de la que no goza en España, ha insistido que es un político sin "escrúpulos" y ha cargado contra la gestión económica del PP: "Se llama Rodrigo Rato y acabó en la cárcel".

También ha señalado que no le preocupa si puede recibir críticas desde la izquierda si no cosecha un buen resultado el 23J, que tiene claro que sus adversarios políticos están fuera de su espacio y garantiza que su proyecto político continuará en el futuro con independencia del resultado electoral.

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, también ha exigido al presidente de los 'populares' que explique su relación con Marcial Dorado, condenado por 'narcotráfico', dado que a su juicio no la ha aclarado a lo largo de estos años.

Díaz ha recalcado que es "mentira" que Feijóo diera explicaciones en su día y que cuando compareció soltó una "rosario de despropósitos" a todas luces "insuficientes", diciendo que sí "hacía muchos viajes" con Dorado pero no se acordaba dónde.

"En todo caso si no tiene nada que ocultar el señor Feijóo, por qué no lo aclara", ha ahondado Díaz para cuestionarse por qué no dio el paso en el proceso de sucesión del expresidente del PP Mariano Rajoy y que "sorpresivamente fue interrumpida su venida a Madrid".

Luego, ha cargado duramente contra Feijóo al espetarle que hace de la "mentira su proyecto político" y que tiene "miedo" a discutir con ella sobre su proyecto de país y sus "mentiras" en el debate organizado por RTVE esta noche, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

FEIJÓO "NO TIENE ESCRÚPULOS"

Es más, ha reafirmado que el candidato del PP "no tiene escrúpulos" y que es "capaz de usar cualquier mentira ante un adversario para ganar", una actitud de en democracia es una "indecencia" a la par que ha denunciado que ya montó en el pasado una campaña de "fake news" contra el expresidente socialista de la Xunta Emilio Pérez Touriño.

Respecto a por qué Feijóo gozó de diversas mayorías absolutas en Galicia, la líder de Sumar ha sostenido que tuvo una "protección mediática" que no tiene a escala nacional y también le benefició la ley electoral autonómica, aunque también ha admitido que la izquierda lo hizo mal cuando consiguió cuatro mandatos al frente de la Xunta.

También ha censurado que ni el PP se cree sus posiciones sobre pensiones y de reforma laboral, para augurar que los populares aspiran a volver a un modelo de trabajadores de "usar y tirar", volviendo a primar la temporalidad y la precariedad en el mercado laboral.

QUE PASEN APUROS "LOS DE ARRIBA", "NO LOS DE SIEMPRE"

En contraposición, ha reivindicado que el actual Gobierno y ella misma han demostrado en esta legislatura que gestionan mejor y lo hacen para la gente, mientras que ha desdeñado que el PP quiere "recortes" y solo prima los intereses de las eléctricas, la gran banca y los grandes empresarios con sus políticas "fracasadas" de bajadas generalizadas de impuestos.

De hecho, ha indicado que mientras que el expresidente José María Aznar quiere el regreso de la "austeridad", ella quiere un país para que "no pasen apuros los de siempre" y si acaso lo hagan "los de arriba".

SOBRE BELARRA: "CADA UNO HACE POLÍTICA COMO ESTIMA"

Sobre si le preocupa si puede recibir ataques dentro de la izquierda o desde algún sector de Podemos si no logra un resultado óptimo, ha respondido que no le inquieta y que el proyecto que impulsa, que ha costado "mucho" y se le ha criticado por "lenta", va a proseguir también al día siguiente del 23J dado que "Sumar ha venido para quedarse".

Preguntada sobre su opinión respecto a que la líder de Podemos, Ione Belarra, no mencionara su nombre en el mitin que compartieron juntas el pasado lunes en Navarra, Díaz ha respondido que ella sí la nombró y que cada uno "hace política como estima".

En cualquier caso, la vicepresidenta segunda ha señalado que va a seguir su andadura "sin confundirse de adversario" y que el 23J la izquierda puede ganar los comicios, exhortando a no creerse el relato falso del PP de que van por delante en estos comicios.

INSISTE EN NO POLEMIZAR CON RUFIÁN

Finalmente, ha rechazado polemizar con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras decir hace días que le daba más miedo ella que Abascal, pues debe ser él quien explique sus palabras.

Tras resaltar que respeta y tiene buena relación con el ERC, ha reiterado que no comprende a tenor del nivel de contratación indefinida en Cataluña cómo votó en contra de la reforma laboral, cuando podía haberse abstenido si pensaba que no colmaba sus expectativas.