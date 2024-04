Díaz insta a avanzar en la gestión de las mutuas y el reconocimiento de enfermedades profesionales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que es "necesario" cambiar la Ley de Prevención de Riesgos laborales para avanzar en la gestión y el ámbito normativo de las mutuas profesionales y en el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

"Queda prácticamente todo por hacer en esta materia", ha asegurado la titular de Trabajo durante la clausura de unas jornadas de Comisiones Obreras (CCOO) sobre la 'Evolución y nuevos retos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales', donde ha reconocido que es "gravísimo" que las personas enfermen y mueran como consecuencia del desempeño de sus actividades profesionales.

Así, ha instado a avanzar en relación al reconocimiento de enfermedades profesionales. "No solo en la singularidad de los cánceres, que no están explorados ni están planteados como una causa de enfermedad profesional, sino muchas otras patologías que son quizás propias del siglo XXI, muy graves, y que están siendo causadas por muchas razones vinculadas al tiempo, al modo y en el que como trabajamos en el día de hoy", ha recalcado.

De igual manera, ha reconocido que, aunque no sea su competencia, la gestión y el ámbito normativo de las mutuas profesionales "es una de las materias pendientes" del Gobierno que no pudo quedar recogido como parte del acuerdo entre Sumar y PSOE para formar Gobierno, y que es una "materia pendiente de abordar".

"Esta materia en algún momento tiene que ser abordada porque es un elemento también de ensanchamiento de los derechos laborales y, por supuesto, del valor democrático en nuestro país", ha recalcado.

En esta línea, Díaz ha reconocido que la prevención lo es "todo" en el mundo del trabajo. "Si tenemos gente enferma, si tenemos gente que fallece en el mundo del trabajo, como pasa, creo que habla muy mal de nosotros", se ha lamentado.

PIDE PRESTAR ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES LABORALES "CON SESGO DE GÉNERO"

De igual manera, ha pedido prestar atención a las enfermedades laborales "con sesgo de género", una tarea que también ha afirmado que está "pendiente" en España.

"Sabemos muy bien que hay patologías que sufren las compañeras en puestos de trabajo que están feminizados, que no solamente no están reconocidas sino que sencillamente no hay investigación ni siquiera sobre ellas (...) y, en el caso de los hombres, lo mismo", ha recalcado.