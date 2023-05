Díaz insta a empresarios y sindicatos a alcanzar este mismo mes un acuerdo para subir salarios

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este jueves a empresarios y sindicatos a alcanzar en este mes de mayo un acuerdo para subir los salarios en España.

"Hago un llamamiento de nuevo a la patronal para que se siente a negociar con los sindicatos y se alcance a un acuerdo inminente. Creo que es imprescindible que en este mes de mayo nos den una buena noticia los agentes sociales y acuerden la subida salarial para el conjunto de las empresas en nuestro país", ha afirmado Díaz.

La ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha subrayado que tener "salarios dignos" en España es bueno tanto para las empresas como para los trabajadores, y ha argumentado que las medias salariales están "muy alejadas, tanto en la empresa privada como en la Función Pública, de las medias europeas".

"La mediana salarial en España es de 21.000 euros. Esto no alcanza ni 1.500 euros al mes en 14 pagas. Sinceramente pienso que con 1.500 euros en 14 pagas en una ciudad como Madrid, como Valencia, como Vigo, como Barcelona, no se puede vivir con dignidad, no se puede realizar una cesta de la compra que permita una alimentación sana", ha indicado.

Precisamente, y en lo que se refiere a la cesta de la compra, Díaz ha insistido en que hay que tomar medidas, como se ha hecho en Francia, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la subida de los tipos de interés.

"Esto lo que está haciendo es golpear duramente a esas 4 millones de hipotecas que tenemos en España, esas familias con hipotecas que ahora mismo se han incrementado en unas cuantías que son insoportables", ha afirmado.

La vicepresidenta ha defendido que cuando el Gobierno de coalición actúa, "se demuestra que baja la inflación y que se protege a la gente. "Vamos caminando en la buena dirección, pero hay que seguir trabajando por el bienestar de nuestro país", ha concluido.