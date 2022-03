Díaz insta a Podemos a que resuelva la "crisis interna" tras la salida de la diputada canaria Meri Pita

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha instado este jueves a Podemos a que resuelva la "crisis interna" tras la salida de la diputada canaria Meri Pita, que se pasará al grupo Mixto tras criticar duramente a la formación morada, a la que ha acusado de no ser una organización "ni democrática ni plurinacional".

La ministra ha explicado que ha hablado con Pita y ha apelado al partido liderado por Ione Belarra a que gestione la situación y la resuelva. "Es una crisis interna que no se puede abordar desde otros lugares", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Sobre el proceso de escucha para su proyecto político que iba a iniciar en primavera, Díaz ha confirmado que va a paralizarlo por "pura responsabilidad" y "dedicación" al Gobierno por el momento actual de la guerra en Ucrania. Así, ha asegurado que no está preocupada por un adelanto electoral. "Me preocupa que se debilite la democracia en nuestro país", ha respondido.

En otro punto, sobre el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, Díaz ha señalado que "el Gobierno no ha hablado" sino que habido un "cambio de posición" del PSOE. "Esta decisión no se ha votado", ha incidido la ministra quien ha pedido, eso sí, "tranquilidad" porque el Gobierno de coalición no corre peligro.

"Toca más coalición que nunca. La alternativa es las políticas del odio", ha defendido Díaz en referencia a un hipotético pacto entre PP y Vox, al tiempo que ha mostrado su dolor por el Sáhara y la decisión del presidente Pedro Sánchez, de quien ha dicho que la forma de la decisión de la nueva postura "no fue correcta".