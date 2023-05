Díaz llama a los asturianos a movilizarse ante "unas derechas que quieren acabar con los derechos de todos"

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha querido hacer este jueves un llamamiento a los asturianos a movilizarse en las próximas elecciones para hacer frente a "unas derechas que quieren acabar con los derechos de todos".

Díaz se ha pronunciado en estos términos en Mieres, municipio asturiano al que ha acudido para respaldar a su alcalde, de IU, que optará también a la reelección en las próximas elecciones, Aníbal Vázquez. Ha sido en declaraciones a los medios antes de participar en el pozo Santa Bárbara, en Turón. Allí también han estado, entre otros, el coordinador de IU Asturias y candidato de Convocatoria por Asturias a la presidencia del Principado, Ovidio Zapico, y el excoordinador general de IU y candidato a la Alcaldía de Oviedo, Gaspar Llamazares.

Según Yolanda Díaz, tanto el PP como otras formaciones de derechas que van a estas elecciones del 28 de mayo se presentan sin programa y sin proyectos para municipios y autonomías, con la única vocación de "destruir" derechos. "Nos dicen que si gobiernan van a derogar todas las normas que están mejorando hoy la vida", ha advertido.

Considera Díaz que su intención es derogar la reforma laboral o privatizar las pensiones. "Por tanto, le pido a la ciudadanía asturiana, a los vecinos de Mieres, que se involucren en esta campaña, que no son unas elecciones más", ha insistido la dirigente.

Para la líder de Sumar está en manos de la ciudadanía derrotar a la derecha. "Nos han golpeado mucho en comarcas como la que me encuentro, procedo de una de ellas, pero que es posible cambiar la realidad industrial de nuestro país. Es una gran asignatura pendiente y creo que si la gente se moviliza, desde luego seguiremos cambiando la vida de la gente", ha garantizado.

En Asturias no ha habido un acuerdo entre IU y Podemos para ir juntos estas elecciones. La candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, no obstante, sí ha expresado abiertamente su apoyo a Díaz.

Preguntada sobre si no echaba de menos que hubiera una confluencia en Asturias, Díaz ha evitado entrar en detalles. "No me corresponde hacer valoraciones de otras formaciones, ni mucho menos", ha apuntado.