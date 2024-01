Díaz, sobre multar a empresas por no volver a Cataluña: "Hay cosas que no se pueden hacer"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha respondido este miércoles a la demanda de Junts de multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña que España "es un Estado social y democrático de Derecho" y que "hay cosas que no se pueden hacer".

"Hay cosas que no se pueden hacer, lo digo con claridad, en el sentido que obviamente tenemos un marco constitucional legal. Lo que sí se pueden hacer son políticas públicas que incentiven la reubicación o la mejora de sectores productivos", ha dicho Díaz en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

La vicepresidenta segunda ha señalado que "es muy importante" tener a las empresas radicadas en comunidades como Galicia, como es el caso de Inditex, pero ha insistido en que todo lo que se negocie con Junts para lograr su apoyo a los decretos en la sesión plenaria de hoy del Congreso debe estar "siempre dentro del marco del cumplimiento de la legalidad vigente".

Díaz ha garantizado que el Gobierno y ella misma, como líder de Sumar, trabajará "hasta el último minuto" para que salgan adelante los decretos y ha instado a las formaciones políticas a votar a favor de su convalidación e introducir enmiendas durante su tramitación como proyecto de ley en caso de querer modificar algún aspecto de la norma.

"Desde Sumar, tenemos matices con alguna de las medidas. No compartimos, por ejemplo, que se incentiven fiscalmente a las grandes empresas energéticas de este país, pero esto no quiere decir que vayamos a votar en contra. Las medidas que no compartan los grupos políticos las vamos a tramitar como proyecto de ley, presentarán enmiendas y por supuesto ahí trabajaremos como siempre hacemos", ha señalado.

Díaz ha negado que uno de los decretos, el que reforma el sistema de protección asistencial al desempleo, contemple recortes, como denuncia Podemos, y ha subrayado que, si fuera así, no se le estaría reprochando desde la derecha que esta reforma eleva el gasto público.

"Pues claro que lleva consigo mucho más gasto público, pero es un gasto público que mejora la vida de la gente y que es más eficaz", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que este aumento del gasto responde a que se eleva la cuantía del subsidio y a que ahora estarán protegidos más colectivos.