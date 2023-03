Díaz presume de gestión y le dice a Tamames que su reforma laboral se discute "en las universidades mundiales"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sacado pecho de la gestión económica del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, deteniéndose en la reforma laboral. En este punto, ha afeado al economista Ramón Tamames, candidato de Vox a la moción de censura, que en su intervención ante el Pleno del Congreso no haya aludido a esa reforma, destacando que se está discutiendo en las "universidades mundiales".

"Llama mucho la atención que usted, un profesor ilustre no haya referido ni una palabra a la reforma laboral, después de 50 reformas laborales, de la que hablan todos los organismos, se está discutiendo en las universidades mundiales.... Se habla sí, señores del PP", ha proclamado, ante el revuelo en la Cámara, que ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a pedir silencio a los diputados.

En su intervención, Yolanda Díaz ha calificado de "un poco sorprendente" que Tamames no cumpla con el reglamento y no presente un programa de Gobierno cuando las mociones de censura en España son constructivas. "Digo esto porque parece que usted está deteriorando la democracia, está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el Gobierno de España, sino que es destructiva frente al PP", ha manifestado.

VE "CONFUSO" ESCUCHARLE COMO CANDIDATO DE VOX

Tras asegurar que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lleva tres años "trabajando por ensanchar la democracia y aplicar más y mejor la Constitución", ha recordado a Tamames que España ha llegado hasta donde está hoy gracias a la lucha de los trabajadores, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal o el de las mujeres "invisibles" que lucharon para tener una democracia.

"También llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido, junto a otros, el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España. Y hoy es confuso escucharle intervenir con su procedencia nada más y nada menos que siendo candidato de Vox", ha aseverado.

La vicepresidenta ha acusado a Vox de utilizar la Constitución como "arma arrojadiza" cuando, según ha dicho, PP y Voz son herederos de Alianza Popular, que "no votaron a favor" y ahora se niegan a cumplirla. Es más, ha dicho que el programa de los de Santiago Abascal "se coloca extramuros de la Constitución".

En su extensa intervención, Yolanda Díaz ha sacado pecho de la gestión del Gobierno con la deuda pública, con la reforma de las pensiones o en empleo. "Gobernamos humildemente mejor a los que nos han antecedido en el Gobierno de España", ha aseverado, para pedir a Tamames que no se sume a los "agoreros" que cuestionan los datos de crecimiento del país.

