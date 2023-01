Díaz promete que Sumar será la "llave" para tener una "coalición progresista" que consiga gobernar en una década

Pide a los que simpaticen con su proyecto dar un paso adelante porque se construirá con la gente normal: "No somos un partido político"

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que Sumar será la "llave" para tener una "coalición progresista" y gobernar la próxima década, instando a todos los que conecten con el proyecto "dar un paso adelante" con independencia de donde procedan.

Durante un acto del proceso de escucha de su plataforma que impulsa en Palma de Mallorca, ha resaltado que Sumar es un proyecto "colectivo", "artesanal" que se teje "con la gente normal" y que es necesario elevar la "esperanza".

"No somos un partido político, sois vosotros", ha planteado ante el auditorio dado para indicar que uno de sus objetivos es que el "partido del odio", en referencia a Vox, no llegue a estar en el Gobierno y prometer que ella "se dejará la piel" de cara a evitarlo.

Díaz, que aún no ha desvelado si es candidata, ha indicado que Sumar va de "mejorar la vida de la gente", de lo "cotidiano, no de batallas culturales" y que es consciente de que ahora hay una "gran distancia" entre la ciudadanía y la política, algo que no es culpa de la gente sino porque a veces los políticos se "convierten en un auténtico problema".

Y como su objetivo es terminar con esa desafección hacia la política, ha ensalzado que en Sumar hay más de 1.000 personas en los grupos de trabajo, que de forma "desinteresada", forjan las propuestas programáticas para "un país mejor", dado que la prioridad en momentos de "incertidumbre" es "ayudar a la gente".

De esta forma, ha marcado que ampliando derechos y ensanchando la democracia "se suma más" y que la idea es aglutinar la diversidad. También ha parafraseado al escrito Manuel Rivas para resaltar que hay cambios que son "tranquilos y serenos", algo que va en la filosofía de Sumar que cree en la política que "abraza la gente".

En otros actos anteriores, Díaz ha emplazado a personas particulares, movimientos sociales, sindicales, ecologistas e incluso los partidos políticos progresistas a la izquierda del PSOE a sumarse al proyecto que impulsa.