Díaz rechaza las devoluciones en caliente y demanda a Sánchez reformar la ley de extranjería

Abascal critica la política migratoria del Gobierno, Sánchez presume de bajada de inmigración irregular y Díaz plantea regularizar a 500.000 personas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que está en contra de las 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera y ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quiere en el caso de gobernar en coalición reformar la Ley de Extranjería, así como regularizar a medio millón de personas actualmente en situación irregular.

Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado como una de sus principales propuestas consultar a la población española si esta a favor de las deportaciones de irregulares y la deportación de inmigrantes que comentan delitos graves o leves de manera reiterada.

Así lo han trasladado ambos durante el debate organizado esta noche por RTVE, donde Sánchez ha presumido de que la única ruta en Europa de entrada de inmigración irregular que ha descendido ha sido la del Mediterráneo oriental, es decir, la de España, para lanzar a Abascal que no desciende en Italia, gobernada por Georgia Meloni.

Durante su transcurso Díaz se ha dirigido a Abascal y al ausente candidato del PP, Alberto Búñez Feijóo, que Sumar pretende una política de inmigración "justa" y para ello plantea dotar de derechos a 500.000 personas irregulares en el país, con el objetivo de que puedan trabajar "con dignidad" y tener una "nación mejor".

TENSIÓN ENTRE DÍAZ Y ABASCAL

Luego, ha exigido al líder de Vox que se disculpe públicamente por relacionar el asesinato de una mujer comerciante en la calle madrileña de Tirso de Molina con la inmigración irregular, cuando la persona detenida es natural de la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Ante la insistencia de la candidata de Sumar para que pidiera perdón, Abascal ha replicado a Díaz que le dejara hablar, que no se pusiera "tan agresiva" y que no le tenía "miedo", para mantener las afirmaciones que hizo en un reciente tuit "más allá de hacerse eco de una noticia que no era cierta".

"Y es que los barrios, y ese barrio en concreto, se está degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas" ha apostillado para acusar a Díaz y Sánchez de ser los culpables de hacer un llamamiento a la inmigración irregular.

A continuación, Díaz ha advertido a Abascal que no le consentía esas afirmaciones, a lo que éste ha respondido a la también vicepresidenta segunda que si le estaba dando órdenes, algo que veía normal teniendo en cuenta que es "comunista" y representa "al peor régimen de la historia de la humanidad tras el nazismo".

SÁNCHEZ RECRIMINA A VOX QUE ASPIRA AL MODELO DE SEGURIDAD DE TRUMP

Mientras, Sánchez ha destacado que la inmigración irregular descendió un 25%, que se han recuperado 13.000 policías y guardias civiles que suprimió el PP cuando gobernó y ha lanzado que a lo mejor Abascal quiere el modelo de seguridad que su "admirado" expresidente estadounidense Donald Trump implantó en ese país, que dejó un balance de siete homicidios por cada 100.000 habitantes, 12 veces más que España.

Por último, el presidente del Gobierno ha enfatizado que ese descenso de inmigración en España "tiene mucho que ver" con una política de migración sustentada en la colaboración con los países terceros, los de entrada, tránsito y origen.