Díaz reclama a Sánchez actuar ya y reformar el CGPJ sin contar con el PP, que está en una deriva "preconstitucional"

Carga contra los populares en materia de memoria histórica, al remarcar que no está en posiciones de condena del franquismo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuar y acometer una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP, un escenario que no es el deseable pero que se antoja necesario puesto que el principal partido de la oposición está en una posición "preconstitucional".

En declaraciones a TVE y Telecinco, recogidas por Europa Press, ha denunciado que el PP se muestra "absolutamente rebelde" a la hora de remodelar este órgano, como mandata la Carta Magna, y dispuesto a "mancillar" todas las instituciones.

"No tengo ninguna duda de que Feijóo no tiene ninguna voluntad de reformar el CGPJ (...) Toca legislar para cumplir la Constitución. No es lo que nos gustaría pero es lo que tenemos. Tenemos a un PP en extramuros, un PP que ha transmutado y que está en una configuración preconstitucional", ha lanzado la vicepresidenta segunda.

En este punto, Díaz ha abogado por cambios legales para superar el bloqueo del PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces y una reforma del acceso a la carrera judicial, dado que el Gobierno no está "solamente para reflexionar" sino que tiene que actuar.

PASAR DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN

De esta forma, aludía al periodo de meditación de Sánchez para decidir sobre la continuidad en su cargo y que Díaz respeta, dado que todo el mundo tiene derecho a parar.

Por tanto, ha descartado que el movimiento de Sánchez sea una táctica electoral, pero insta a que si se ha concluido que se está en un "punto y aparte" en la legislatura, lo "coherente" es impulsar medidas en materia de vivienda, reducción de la jornada laboral, extensión de permisos de maternidad y paternidad o mejora de la sanidad pública.

Al respecto, Díaz ha enfatizado que casi ha pasado un año de las elecciones del 23J y que la sociedad espera del Ejecutivo que gobierne "mejor". "No podemos convertir los problemas de los políticos en problemas de la ciudadanía", ha remarcado para, a continuación, llamar a volcarse en políticas que solucionen las dificultades de la gente.

"VERGÜENZA" DEL PP EN MEMORIA HISTÓRICA

Cuestionada por el informe de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre las denominadas leyes de la concordia que impulsan PP y Vox en determinadas comunidades, la líder de Sumar ha calificado de "vergüenza" la posición que está adoptando el PP, coaligado con Vox, en memoria histórica cuando aún hay miles de personas asesinadas por el franquismo que siguen en "las cunetas".

La vicepresidenta segunda ha cargado duramente contra el PP en esta materia, al asegurar que "no se coloca en la posición de condenar el franquismo como un régimen absolutamente ilegal" ni reconocer la legalidad del gobierno de la II República, como hace ahora "salvando las distancias" con el Ejecutivo de coalición.

"Yo le pediría al PP que se coloque en la democracia española, que se sitúe al lado de la Constitución aunque ya se*que es pedir algo en el vacío", ha sentenciado Díaz.