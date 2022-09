Díaz reconoce "avances" en los PGE y dice que las discrepancias están en el "abordaje" de los ingresos públicos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles "avances" con el PSOE en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha asegurado que todavía hay "distancias relevantes" que espera resolver en temas como el "abordaje" de los ingresos públicos.

"Todavía no hay acuerdo. Seguimos trabajando. La noche va a ser larga y queda mucho por hacer", ha señalado la vicepresidenta en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que es "innecesario" tener que llegar "al último minuto" de las negociaciones.

Díaz ha explicado que Unidas Podemos tiene "distancias relevantes" con el PSOE en los PGE, al tiempo que ha mostrado su confianza en que estas diferencias se resuelvan y España tenga unas cuentas públicas que sirvan "para abordar la situación de máxima complejidad que tenemos".

En este punto, la ministra ha reconocido "avances" con su socio de coalición y que la discrepancia está en "el abordaje de los ingresos públicos". Para Díaz, lo destacable "no es subir y bajar impuestos" si no que quien tenga más ingresos, más deba aportar.

Díaz también ha citado que es "muy urgente" abordar "el problema de la vivienda" y ha recordado que hay una ley que "tiene que ver la luz de una vez por todas". "España no es homologable a la posición de la vivienda en Europa. Tenemos viviendas vacías y gente con enormes problemas para acceder", ha criticado la vicepresidenta, que ha confirmado, no obstante, que "habrá acuerdo": "Va a haber presupuestos. La negociación no está cerrada".

Preguntada por la rebaja del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) impulsada por el gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, Díaz ha defendido una "reforma estructural del sistema de ingresos públicos", haciendo caso al 'libro blanco' de expertos que elaboraron para el Ministerio de Hacienda.

Así, ha pedido una "armonización fiscal" para "evitar lo que está pasando", en referencia a las bajadas de impuestos de las comunidades autónomas. "No puede ser que se esté invocando la autonomía financiera, alguien baja y después pedimos a los recursos de todos los españolas que sufraguemos los recursos públicos. Pido serenidad", ha sostenido Díaz.

Dicho esto, ha indicado que "todas las instituciones europeas están advirtiendo" de que ese "no es el camino", y ha pedido no tener "una visión partidista ni hacer campaña electoral" sobre los impuestos.