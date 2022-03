Díaz reconoce que el impacto de la guerra sobre la economía y el empleo será "significativo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía y el empleo será "seguramente significativo", tanto en España como en Europa.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado del PP Mario Garcés, Díaz ha asegurado que el Gobierno "ya se ha puesto en marcha" para dar una respuesta colectiva a los efectos de la guerra y "salvar" a lo que ya se hizo en pandemia: "salvar a los trabajadores, a sus familias y a las empresas".

"Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer con cuantas medidas sean imprescindibles, con ustedes o sin ustedes", ha respondido la vicepresidenta, que ha instado al PP a "estar a la altura" y apoyar al Gobierno en su respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.

Díaz la ha recordado al diputado del PP que, según Eurostat, la tasa de paro en España se situó en el 12,7% el pasado mes de enero, "la mitad de la siniestra cifra del 27%" que se alcanzó en 2013 "con la nefasta gestión" del Gobierno del PP.

"A día de hoy tenemos más de 20 millones de ocupados y más de 500.000 nuevos afiliados y con la reforma laboral que ustedes no apoyaron el 22% de los contratos de nuestro país son hoy indefinidos", ha defendido la ministra.

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE BELARRA Y MONTERO

Por su parte, el diputado del PP ha criticado que el Gobierno proponga a los agentes sociales un pacto de rentas para moderar los salarios privados y contener los beneficios empresariales en lugar de "restringir o moderar" en el ámbito presupuestario ayudas y subvenciones "que no sirven para nada" o de recortar "la superestructura político-administrativa" de España.

Garcés ha aprovechado también su intervención para pedir la dimisión de las ministras Irene Montero y Ione Belarra por su oposición a la postura oficial del Gobierno de enviar armas a Ucrania y "atrincherarse en el no a la guerra".

"Afronten la verdad. Se puede estar con el Gobierno o contra el Gobierno pero no se puede estar contra el Gobierno dentro del Gobierno. Por tanto, hoy, Día de la Dignidad, que dimitan Belarra y Montero", ha reclamado Garcés, quien también ha acusado a la vicepresidenta de "no representar ya a las bases de Unidas Podemos, sino a sí misma".

"Usted perdió la legitimidad política originaria por evolución, así como Belarra, Montero o Garzón la han perdido por manutención ministerial", ha afirmado Garcés.

Díaz no ha querido entrar en las críticas a los ministros de Podemos y se ha limitado a pedir al PP que no cometa el error de utilizar la guerra contra el Ejecutivo. "No cometan el mismo error que cometieron en la pandemia. No utilicen la guerra de Putin contra este Gobierno, porque no es contra este Gobierno, es contra nuestro país", ha subrayado.