Díaz recrimina a Podemos poca disposición al acuerdo y hablar de unidad a "torta limpia" deprimiendo al electorado

Dice que la política de Sánchez es "masculina": "Me siento muy ajena a esa manera de hacer política"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado a Podemos su actitud de cara a la posible confluencia con Sumar dado que si piden la "unidad a torta limpia", el "electorado" termina "deprimido" y luego "da igual que te des la mano". "Si uno no quiere, dos no acuerdan".

Así se ha expresado Díaz este domingo en una entrevista en 'Lo de Évole', en la sexta, recogida por Europa Press, en la que además ha dicho que no puede entender ni comprender cómo nadie de Podemos acudió al lanzamiento de su candidatura a la presidencia del Gobierno el pasado 2 de abril.

En relación a un posible acuerdo entre Sumar y Podemos para concurrir a las elecciones generales, la vicepresidenta ha asegurado que hará lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo y ha apuntado que las primarias abiertas a la ciudadanía no es el problema con Podemos, al estar convencida de que aunque hubieran firmado un compromiso al respecto no estarían dentro de Sumar.

¿Tú te crees que si le firmamos un documento a la secretaria general de Podemos diciendo esto están dentro de Sumar? Te digo yo que no. Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa", ha subrayado, asegurando que esta situación le genera "tristeza".

IGLESIAS: "ARCHIPRESENTE" EN PODEMOS

También ha reconocido que no pensaba que el exvicepresidente Pablo Iglesias tuviera aún una ascendencia tan "agudizada" en la formación morada y ha revelado que se sentió aludida cuando escribió en un tuit que era miserable ponerse de perfil cuando se atacaba a compañeros y que le llegó a decir que estaba "gruñón" y que parecía "siempre enfadado".

Díaz, que ha afirmado que no tiene ninguna pelea ni con Iglesias "ni con nadie", ha subrayado que Podemos tiene que decidir si quiere formar parte con Sumar, pero ha dejado claro que ve a mucha gente de la formación que quiere caminar con su plataforma.

Y en ese clima de desencuentro actual, la vicepresidenta ha lanzado que ha visto inculso a simpatizantes de la formación morada llorar, porque "no entendían nada".

Máxime, cuando el lanzamiento oficial de su candidatura en el polideportivo Antonio Magariños no era ni mucho menos el final de ese proyecto y había dirigentes de formaciones políticas de todo cuño. Por tanto, no entiende que la cúpula del partido no acudiera, si bien entre el púbico había "mucha gente" del partido.

Es más, ha lanzado que sí había miembros de Podemos que querían ir pero al final no estuvieron presentes, algo que sería normal porque durante la gira territorial previa de Sumar hubo cargos del partido morado en los actos, menos en el caso de Murcia.

"DEJAR VOLAR A LA GENTE"

También ha reconocido que se sintió "muy enfadada" con el exvicepresidente Pablo Iglesias cuando le designó "a dedo" como candidata en marzo de 2021, cuando decidió presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid de ese año, de lo que se enteró por el vídeo que publicó en redes.

Al respecto, ha indicado que así se lo transmitió y que le reprochó que no era correcto como actuó, pues además fue una "falta de respeto a su organización".

De hecho, ha revelado que se vio en la disyuntiva durante unas horas, a raíz de ese enfado, de dejar el Gobierno o hacer lo que ha hecho hasta, "dar un paso adelante" y ser finalmente candidata por la plataforma Sumar. "Sabe muy bien que lo pasé muy mal", ha ahondado para indicar que el propio Iglesias le dijo, sin conotaciones negativas, 'te voy a joder la vida'

Por otro lado, ha manifestado que Iglesias dejó la politica diciendo que no aportaba en política tras las elecciones madrileñas, pero siempre tuvo dudas de que realmente la dejara porque le conoce muy bien.

De hecho, ha admitido que no creía que tuviera mantuviera un rol "tan agudizado" en Podemos y cree, como "toda España", que sigue teniendo un liderazgo en su organización, porque está "archipresente". "Hay que dejar volar a la gente, hay que dejar hacer... a todo el mundo", ha señalado Díaz, al tiempo que ha recordado que Iglesias ha llegado a anunciar "cosas del Consejo de Ministros" en medios de comunicación.

"COMPORTAMIENTOS MACHISTAS"

En otro punto, al ser preguntada expresamente por actitudes machistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha asegurado que hay "machismo por todos los sitios" y que la forma de hacer política del jefe del Ejecutivo es "masculina". "No me gusta nada. Me siento muy ajena a esa manera de hacer política", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado que ha sido testigo de comportamientos machistas tanto por parte de Iglesias como de Pedro Sánchez. "Claro que es machista, igual que lo son casi todos", ha indicado, si bien ha deslizado que es "un gran político" que ha sido minusvalorado incluso en su propio partido. "En el espacio del que provengo se ha minusvalorado a Pedro Sánchez. Su propio partido lo ha minusvalorado", ha dicho.

"DIVERSAS ENTIDADES EN SUMAR"

En otro punto, la vicepresidenta ha garantizado que en Sumar habrá primarias con participación de la ciudadanía, empenzando por ella misma, y que cualquier persona podrá presentarse, si así lo estima, para las distintas circuscripciones.

Eso sí, ha señalado que en este punto que caben las diversas "identidades". "Estamos de acuerdo en que queremos que se pueda presentar cualquier ciudadano, pero además también estamos de acuerdo en que hay muchas identidades", ha apuntado, si bien ha descartado de forma tajante la posibilidad de concurrir con el Partido Socialista.

Preguntada por su voto en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, donde se presenta Mónica García por Más Madrid y Alejandra Jacinto por Podemos, Díaz ha deslizado que "toda España" se imagina a quién va a votar.

MARRUECOS, "UNA DICTADURA"

Con respecto al cambio de posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, Díaz ha insistido en que si fuera presidenta del Ejecutivo, rompería el acuerdo que firmaron Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, ya que, asegura, el país es "una dictadura".

En otro punto, ha dejado entrever que si fuera presidenta del Gobierno hubiera hecho dimitir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la tragedia en la Valla de Melilla del 24 de junio. "Hay cosas que no pueden pasar, pero además si muere alguien... hay que hacer las cosas bien y si no, darle explicaciones", ha aseverado.