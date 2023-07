Díaz reprende a Feijóo por no dar la cara en el debate y promete una ley para obligar a los candidatos a asistir

Redobla sus críticas al líder del PP y le recrimina ser un "gran alumno" de las políticas de privatización sanitaria

GIRONA, 20 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha denunciado este jueves que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no diera la cara" ni se atreva a confrontar su programa con ella al rechazar acudir ayer al debate electoral organizado por RTVE, una actitud que "no es democrática".

De esta forma, ha prometido que impulsará una ley para regular la celebración e impedir que se lleven a cabo sin que comparezcan todos los aspirantes que aspiran a gobernar el país.

"Una democracia sólida no puede permitir que Feijóo, que dice que quiere gobernar, no se atreva a debatir con nosotras ni a defender las propuestas para el país. No puede pasar que tengamos un debate en la televisión pública en la que un hombre se niega a debatir, que no da la cara y que sigue mintiendo sin rubor todos los días y en el que se oculta. Esto no es democrático, señor Feijóo", ha proclamado en un acto de campaña en Girona.

Junto a las candidatas de Sumar Aina Vidal (Barcelona) y Júlia Boada (Girona), Díaz ha expresado su satisfacción porque ayer fue patente durante el debate que Sumar "es la fuerza decisiva que gana un gobierno progresista", al ser la única candidatura que tiene proyecto de país y un modelo para mejorar el Estado de bienestar.

De esta forma, Díaz ha deslizado que salio beneficiada de la contienda dialéctica con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que estos comicios no son una "broma", pues solo el crecimiento de Sumar coloca al candidato de la extrema derecha" en la "oposición" en vez de ser el "vicepresidente" de Feijóo.

AVISO A SÁNCHEZ: LA EDAD DE JUBILACIÓN NO SE TOCA

También ha recriminado que Abascal lanzara ataques a los sindicatos, aludiendo a su plan para quitarles subvenciones, y que trata de combatirlos porque saben que son una herramienta que "ensancha la democracia".

Además, Díaz ha subrayado que llamó ayer la atención a Sánchez de que no van a consentir que se alargue la edad de jubilación a los 70 años.

MÁS SANIDAD PÚBLICA ANTE EL MODELO DE RECORTES DEL PP

Luego ha alertado de que el modelo del PP se sustenta en la "austeridad", es decir, en "recortes" de los servicios públicos y ha criticado que el líder del PP es un "gran alumno" del exministro de sanidad del PP, José Manuel Romay Beccaría, que abrió el camino a la "privatización de la sanidad".

Es más, ha recriminado que fue el primero que impulsó la externalización de servicios en Galicia, senda que ahora profundiza el PP en Madrid y Andalucía y que ha generado que los "recortes" sanitarios sean uno de los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Frente a ello, ha pedido el voto para Sumar con el objetivo de que los únicos que pasen "apuros sean los amigos de Feijóo, los de la privatización sanitaria".

Mientras, Díaz ha contrapuesto que su candidatura tiene un plan de choque para tener más y mejor sanidad pública, potenciando la Atención Primaria e incluir en la cartera de servicios dentista y fisioterapia, así como potenciar el personal en salud mental.

A su vez, ha prometido un nuevo estatuto para el personal sanitario que les dé estabilidad y mejores derechos laborales, pues no se puede permitir que haya plantillas en precariedad y encadenando contratos temporales. Y unido a ello se ha comprometido a erradicar las guardias de 24 horas del personas sanitario, dado que no puede haber jornadas sin los imprescindibles tiempos de descanso.

Otra de las propuestas estrellas de Díaz en la parcela sanitaria es la creación de una agencia farmacéutica pública, puesto que ahora el campo de la farmacia es la que mayor gasto sanitario se lleva en España y es también uno de los más elevados de Europa. En consecuencia, ha defendido que esa gestión tiene que hacerse desde la esfera pública.

Finalmente, ha apelado de nuevo a la movilización de las bases progresistas para votar "más sanidad, educación y pensiones públicas", instando a no creer el relato que trata de inocular la derecha de que van con ventaja el 23J, pues si se acaba asumiendo no se podrá ganar.