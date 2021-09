Díaz reprocha a Vox falta de dignidad y Olana replica si entiende el diálogo social "a patadas", como Alberto Rodríguez

La vicepresidenta recalca que Vox no habla con nadie cuando la democracia es diálogo y Olona censura que Podemos aluda a montajes policiales

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recriminado a Vox su falta de "dignidad" al ni siquiera apoyar las medidas del Gobierno orientadas a evitar despidos durante la crisis del Covid, como los mecanismos de los ERTE, y ha sentenciado que su visión de España es "muy pequeña" en la que "no cabe nadie" más que ellos.

Por su parte, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, le ha exigido que aclare si entiende el diálogo social y las políticas de empleo "a patadas", refiriéndose explícitamente al reciente juicio al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por presunto atentado a la autoridad durante una manifestación en 2014.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Olona ha iniciado su pregunta a Díaz refiriéndose a Rodríguez, que ha sido acusado de "patear a un policía" durante una manifestación y ahora el Tribunal Supremo dictaminará si es culpable o no.

OLONA: PODEMOS ES "VIOLENCIA"

Esta causa, según la parlamentaria, ha generado un "nuevo ataque inadmisible" por parte de Unidas Podemos a una institución "básica de la democracia", como es la Justicia, y que se suma a otras ofensivas contra los medios de comunicación o la monarquía.

"Eso es Podemos, violencia y desestabilización", ha enfatizado para censurar que Rodríguez, que sigue "agarrado a su escaño", y toda la formación morada haya definido el proceso como un "montaje policial".

¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo, a patadas?, ha lanzado Olona a la también titular de Trabajo para trasladarle que tenía la oportunidad de proteger a los "servidores públicos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante esos ataques a su labor que atribuye a Unidas Podemos.

Posteriormente, ha mostrado desde la tribuna una fotografía de una manifestación de 2019 en la que, según la descripción de Olona, se muestra a la vicepresidenta "encarándose agresivamente" con un agente de Policía Nacional, aludiendo a que fue citada a declarar por ello.

EL DIÁLOGO SIRVE PARA LA DEMOCRÁTICA Y VOX "NO HABLA CON NADIE"

Al respecto, Díaz ha replicado que la filosofía de su departamento y de todo el Gobierno pasa por los acuerdos a través del diálogo social, como ha constatado en una docena de grandes pactos ya alcanzados, y ha constatado el "gran abismo" que separa a ambas.

"Soy una demócrata y la voy a contestar", ha apostillado Díaz en su turno de intervención para ensalzar el mecanismo de protección de empleos y empresas que supusieron los ERTE durante la pandemia. Y es que Díaz está convencida de que, si fuera por Vox, "los trabajadores hoy hubieran estado despedidos y la empresas caídas".

A continuación, ha recriminado a Vox que no tuviera "ni la dignidad" de acompañar con sus votos estas medidas de protección pactadas en el diálogo social, fórmula de concertación que además es un mandato constitucional.

"A pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que piensan diferentes y los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que ustedes tengan voluntad común. No hablan con nadie, no hablan con los medios, no hablan con el Gobierno, no hablan con otros partidos políticos, ni con los sindicatos ni patronales", ha esgrimido Díaz para zanjar su intervención aludiendo que en su idea de España solo cabe Vox.