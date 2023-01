Díaz se reúne con los agentes sociales de CyL y analiza la eliminación del servicio de mediación del SERLA

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá este miércoles en Valladolid con los agentes sociales y empresariales de Castilla y León para abordar la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), una vez que no se incluyó partida para el desarrollo de su actividad en los Presupuestos de la Comunidad para este año 2023.

La vicepresidenta mantendrá un encuentro con responsables sindicales y empresariales en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, una vez que hace poco más de una semana los sindicatos CCOO y UGT remitieran una carta a la también ministra de Empleo para que mediara en el conflicto.

En la reunión participarán los secretarios generales de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés; de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y la vicepresidenta y portavoz de CEOE Castilla y León, Ángela de Miguel.

En la carta enviada por los sindicatos, se le pidió a la ministra de Trabajo que interviniese en este conflicto porque, según las organizaciones sindicales, el SERLA es "indivisible" y, como tal, no podía desaparecer .

"No se puede eliminar, lo harán a las bravas, pero la justicia va a responder porque las leyes se pueden cambiar pero no incumplir. Hay ley, hay acuerdos y una sentencia, lo que pretenden hacer no pueden, lo harán a las bravas pero es una ruptura, si las leyes dicen que el sistema de mediación es el SERLA, ellos no pueden eliminarlo", argumentó en su día el máximo responsable de Comisiones Obreras en la Comunidad, Vicente Andrés.

Mientras, la vicepresidenta y ministra remitió otra carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, -que la Junta aseguró no haber recibido- en la que Díaz acusaba "a las derechas" de estar en contra del diálogo social, ya que fue el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, de Vox, quien anunció el 13 de enero el inicio de los trámites para disolver este servicio, tras la reunión del Patronato de la Fundación del Serla, ante el endeudamiento actual y la falta de financiación de un ente del que también forman parte UGT, CCOO y CEOE.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "garantiza la mediación en las relaciones laborales a través del Serla o bien a través de los propios empleados públicos de la Junta de Castilla y León".

Una decisión que, ha dicho, se tomará en el seno del Consejo de Diálogo Social, al tiempo que ha insistido en los últimos días en que "la mediación y el arbitraje en situaciones de conflicto laboral queda garantizada".