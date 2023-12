Díaz revela su desacuerdo con la modificación del impuesto a las energéticas, que tilda de "regalo fiscal"

Defiende que Sumar ha sido clave para mantener medidas en la prórroga del decreto anticrisis como conservar la ayuda al transporte público

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo con la modificación del impuesto a las energéticas para que puedan deducirse inversiones estratégicas, que ha tildado de "rebaja" y "regalo fiscal" para las grandes compañías del sector.

Así lo ha trasladado mediante una serie de mensajes en la red social 'X', tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que habrá cambios en este gravamen que se prorroga, mediante los Presupuestos, para que las energéticas puedan deducirse desde el 1 de enero inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

"No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo esta pasando mal", ha lanzado Díaz, quien en días previos había reclamado mantener este impuesto como se aprobó en su día.

También mediante declaraciones remitidas a los medios, la líder de Sumar ha ahondado que rechazan hacer "regalos fiscales" a las multinacionales del sector energético simplemente por cumplir "los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord".

Es más, ha insistido en que no está de acuerdo con el PSOE en que una "fiscalidad verde y justa sea un problema para la inversión". Al respecto, ha vuelto a enfatizar que España necesita una "reforma estructural" en materia tributaria que sea "justa" y garantice que "quienes más ganen, paguen más".

REIVINDICA QUE SUMAR LOGRA MANTENER LA REBAJA AL TRANSPORTE

Por otro lado, Díaz ha reivindicado que Sumar ha logrado mantener la rebaja del transporte público en el decreto anticrisis, prohibir los despidos a las personas trabajadoras y los desahucios a las vulnerables, así como mantener los impuestos a la banca y a las grandes fortunas.

Y es que Sánchez ha desgranado la prórroga de estas dos figuras tributarias en los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como el energético un año más, aunque en el caso de las eléctricas ha matizado que habrá el cambio del que discrepa Sumar.

La vicepresidenta segunda ha subrayado que Sumar ya dejó claro que "no era razonable" retirar medidas de protección social cuando "aún no se ha recuperado el poder adquisitivo de las familias".

"Con este nuevo paquete de medidas volvemos a defender el poder de compra de los hogares. Seguimos conteniendo los precios y ayudando a las familias que no lleguen a final de mes, a las que no pueden pagar y mantener su hogar a una temperatura adecuada o no pueden afrontar más subidas del alquiler o la hipoteca", ha zanjado.