Díaz señala que hay "cohesión interna" en el Gobierno de coalición pese al "ruido" sobre "cuestiones que no son reales"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves la "cohesión interna" en el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, y ha citado al "empeño del periodismo" en dar "demasiado ruido" a "cuestiones que no son reales" en las reuniones del Consejo de Ministros.

Así lo ha expresado la ministra en la presentación del libro 'La coalición frente a la pandemia', escrito por los periodistas María Llapart y José Enrique Monrosi, en la que ha acusado a la "derecha cavernícola", con "un PP como lazarillo de Vox", de intentar "estrategias fracasadas" para "tumbar al Gobierno de coalición".

"Van a continuar haciéndolo pero lo tienen difícil", ha reconocido, que ha insistido en que hay "bastante cohesión interna" en el seno del Ejecutivo y también entre los agentes sociales. Díaz ha incidido en que el periodismo dramatiza "bastante" sobre las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. "Demasiado ruido a cuestiones que no son reales", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que no se plantea "cuestiones tan tremendas" como el final de la coalición. "Somos fuerzas distintas pero tenemos un gran reto: cumplir los acuerdos", ha destacado el dirigente socialista, que ha deseado que el Gobierno se recuerde por reconocer "algunos avances" y "pasos significativos".

Además, ha recordado que los ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez son un "grupo variado" con un "tercio de independientes". "No me parece ningún problema la pluralidad", ha defendido.

CONVIVENCIA EN DEMOCRACIA

Asimismo, el secretario general del PSOE ha lamentado que formaciones políticas cuestionen ahora "la convivencia en democracia" y se persiga al "adversario", algo que Ábalos, ha dicho, "nunca había visto" en su trayectoria en el partido. "Se ha puesto en cuestión la convivencia de las personas, el hostigamiento... La bajeza moral debería estar fuera de la política para no destruir al adversario", ha reflexionado.

Por último, ha señalado que la "pandemia va más allá del coronavirus". "No se nos dejó tregua. El Covid fue un añadido de la oposición al Gobierno, al que el primer día se tachó de ilegitimo y de que no tiene derecho a vivir", ha recordado Ábalos, que ha lamentado que la coalición no haya tenido ni un "momento de respiro" en la legislatura.