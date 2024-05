Díaz ve "complicada" la negociación con ERC para conformar un Govern pero avisa de que Cataluña no quiere bloqueo

Cree que el referéndum que pide ERC no se ha comentado en campaña y que "no está en el debate" MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha admitido que la negociación para conformar un Gobierno en Cataluña con ERC será "difícil" y "complicada", aunque ha avisado a las formaciones de izquierda de la importancia de cumplir la voluntad de los catalanes, que "no quieren una repetición electoral ni bloqueos".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la líder de Sumar ha sostenido que "hay mayorías suficientes" para un Gobierno en Cataluña y que pese a que será "una negociación difícil y complicada", la política no puede seguir siendo "un problema para la ciudadanía", que sufre "una enorme desafección" que se ha visto reflejada en la "participación muy baja" en los comicios del domingo.

"Hay mayorías suficientes para gobernar, que es una mayoría progresista, y es lo que debemos de intentar facilitar", ha proseguido la vicepresidenta segunda, añadiendo que hay que ser "demócratas" y entender "lo que nos ha dicho la ciudadanía", que coincide con lo que votaron los españoles el pasado 23 de julio, un Ejecutivo progresista.

Tras mostrar "respeto" al "debate sereno" que debe afrontar ERC por sus malos resultados en las elecciones catalanas, Díaz también ha resaltado la lectura que las fuerzas separatistas "deben hacer" tras obtener su resultado "más bajo en más de 40 años", con "escasamente" algo más de un millón de votos.

Por otra parte, ha expresado su preocupación porque el Parlamento de Cataluña sea el único con "dos fuerzas de extrema derecha". "Esto tiene que hacernos pensar. Dos fuerzas de extrema derecha, probablemente en direcciones muy opuestas, pero que van a condicionar muchas acciones en la vida social. Esto a mí desde luego sí me preocupa", ha explicado.

EL REFERÉNDUM "NO ES EL DEBATE"

Preguntada sobre las propuestas que podrían hacer cambiar de opinión a ERC y apoyar un tripartito, después de que el lunes el 'president' Pere Aragonès rechazara negociar con el PSC para formar un Govern, la líder de Sumar ha descartado un referéndum de autodeterminación.

"Hemos hecho una campaña electoral en la que este debate no ha existido. Digo, porque cada formación política tiene que cumplir con los programas y las propuestas con las que se han pensado. Y, desde luego, yo también he hecho campaña en Cataluña y observé que no era el debate de estas elecciones del pasado 12 de mayo", ha zanjado.