Díaz ve "inaceptable" que grandes empresas que reciben recursos públicos se nieguen a mantener los empleos

Tras reunirse con trabajadores de Mecaner, dice que Euskadi no puede perder "peso industrial y empleos de calidad"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que "no es aceptable" que grandes empresas que reciben importantes recursos públicos a través de los Perte y grandísimos beneficios se nieguen al mantenimiento de puestos de trabajo u opten por "procesos de deslocalización encubiertos".

Díaz se ha expresado en estos términos tras reunirse en el Bizkaia Aretoa de Bilbao con trabajadores de la empresa Mecaner, y antes de mantener otro encuentro con los de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

En el caso de Mecaner, el pasado septiembre, la multinacional Stellantis, propietaria de la planta de Urduliz (Vizcaya) comunicó al comité la decisión de cerrar la planta para deslocalizar la producción, decisión que supondrá el despido de cerca de 150 trabajadores.

Desde que se conoció la decisión de la multinacional, el mayor grupo automovílistico del mundo con más de 16.700 millones de euros, cuya planta vizcaína cerró 2022 con unos beneficios de 600.000 euros, los trabajadores afectados han iniciado movilizaciones, incluidas huelgas, para defender la viabilidad de la planta, pedir un plan de viabilidad y exigir al Gobierno Vasco su implicación en la defensa de sus puestos de trabajo.

En este sentido, y tras reunirse con una representación de los trabajadores, Díaz ha defendido que, empresas como la propietaria de Mecaner, busquen alternativas, no sólo de formación sino de recolocación, "dando salidas industriales profesionales a los trabajadores y trabajadoras como este caso que nos ocupa".

En este punto, la ministra ha recordado la modificación aprobada en julio por el Gobierno español para que las empresas tengan que avisar con seis meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo y ello supone el despido de 50 trabajadores o más, como es el caso de Mecaner-Urduliz, con una plantilla de 148 empleados.

En este sentido, Díaz ha subrayado que, esos seis meses, "no son solamente de preaviso" sino que, a partir de esa modificación, "por ley disponen de seis meses, pero para trabajar en la defensa de una salida industrial y profesional para los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Mecaner". "Los seis meses son para la búsqueda de alternativas, no para no hacer nada", ha enfatizado.

EMPRESA "PUNTERA" Y FONDOS PERTE

La vicepresidenta segunda ha advertido en este punto que Mecaner es una empresa que trabaja para "una grandísima multinacional, Stellantis, que tiene importantísimos beneficios, muy importantes, y que, además, está recibiendo fondos públicos de los españoles y las españolas a través de los Perte".

Por tanto, ha proseguido, "no es aceptable que empresas que reciben fondos públicos, puedan acometer lo que hoy está pasando aquí en Bilbao, con una empresa puntera, con profesionales de alta cualificación, en lo mejor de su edad, con una media de edad de 50 años".

IMPORTANCIA SUBSIDIO DE EMPLEO

Ante esto, Díaz ha incidido en que esa realidad confirma "la importancia de tener un subsidio de desempleo para mayores de 52 años", porque, ha remarcado, "imagínense lo que puede pasar en este país si ese mecanismo de protección social, que es un derecho de los trabajadores, se fuera a ver recortado".

Tras afirmar que ese modelo de subsidio y de normativa en materia de empleo "tiene que servir para el mantenimiento de los puestos de trabajo, sobre todo en empresas que reciben importantes recursos públicos a través de los Perte", Díaz ha asegurado que, en el caso de Mecaner, también se está asistiendo a "un proceso de deslocalización encubierto, que es lo que la multinacional de alguna manera está propiciando con el traslado de la producción de la planta vizcaína, y, ha remarcado, "esto no se puede permitir" porque, a su entender, desde el Gobierno se están haciendo "normas y destinando recursos, para el mantenimiento de los puestos de trabajo".

En su opinión, "lo que no tiene demasiado sentido es que parte de la troquelería que hace Mecaner vaya a China y luego rematen y terminen el proceso aquí", algo que ha definido como "un contrasentido en términos industriales, económicos y por supuesto sociales".

RESPETO COMPETENCIAL

La ministra de Trabajo y Economía Social ha apuntado, a continuación, que es verdad y reconoce que todo este procedimiento "es competencia del Gobierno Vasco y de la autoridad laboral vasca", pero que, lógicamente, dentro de sus competencias como ministra del Gobierno de España va a "ayudar en todo lo que pueda para ello, respetando por supuesto el ámbito competencial, ha subrayado.

Aunque, ha matizado, "la competencia y el autogobierno residen en Euskadi, sería conveniente que dispongan de toda la motivación para el desempeño del mantenimiento industrial de esta empresa y, por supuesto, el mantenimiento de todos y cada uno de sus puestos de trabajo".

En este punto, ha aludido a que en los últimos meses se está aludiendo a la "necesaria reindustrialización de nuestro país, también del País Vasco", porque, a su entender, "está perdiendo peso industrial" y, desde su perspectiva, "no nos podemos permitir el lujo de perder peso industrial y, mucho menos, puestos de trabajo que además lo son de calidad, como en el caso de Mecaner.

AYUDAS A TRANSPORTISTAS

Preguntada a continuación por el fin de las ayudas a los transportistas a final de año, Díaz ha asegurado que están negociando con el Partido Socialista las medidas pero que, por su parte, tienen un planteamiento inicial que entiende que "la supresión de estas medidas podría ser un golpe muy duro para las familias españolas, para las pequeñas empresas, para los autónomos, para los trabajadores y las trabajadoras".

Yolanda Díaz ha añadido que, a su entender, "desde luego que habrá medidas que tendremos que estudiar, que a lo mejor son necesarias, pero hay otras que tienen que ser mantenidas", ha remarcado, porque, desde su perspectiva, "seguimos en una crisis de inflación sin precedentes, que están viviendo el conjunto de la población de nuestro país y que los gobiernos tenemos que acompañar en los momentos más difíciles", ha zanjado.

A su vez, como parte de la delegación de la plantilla de Mecaner, Roberto Zubizarreta, de CCOO, ha agradecido a la ministra lo que ha hecho por su situación, y ha añadido que, como vasco, le ha sorprendido la diferencia de respuesta por parte del Gobierno español y de la propia ministra respecto al vasco que, "verdaderamente ha hecho muy poco por nosotros", y al que ha emplazado a que, como dueño de las competencias en materia de empleo, se ponga las pilas".

En cuanto al contenido de su encuentro, Zubizarreta ha confirmado que les ha trasladado que, dentro de sus competencias les va a ayudar y, en la medida de lo posible, hará lo que pueda".