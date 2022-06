Díaz ve a Podemos "nervioso" ante su plataforma y pide calma porque los partidos son "imprescindibles" y hay que sumar

Recalca que la relación con la cúpula morada es buena y dice sobre la alianza con Más País que ya están haciendo campaña juntos en el 19J

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que nota a Podemos "nervioso" ante la construcción de su nuevo proyecto político y ha aconsejado calma porque todas las formaciones caben y son "imprescindibles", aunque el protagonismo debe recaer en la sociedad civil.

También ha subrayado que ahora en Andalucía el espacio confederal y Más País están "remando juntos" en las elecciones andaluzas, con la coalición 'Por Andalucía', y que la formación morada ha dejado clara que está en la línea de ensanchar el espacio progresista, como han dicho públicamente.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras anunciar que el próximo 8 de julio lanzará la presentación de su nuevo plataforma y arrancará, de esta forma, el proceso de escucha que mantendrá con la sociedad civil.

Preguntada sobre cuál es su relación con Podemos, la ministra de Trabajo ha respondido que es "buena" aunque ha admitido que están "nerviosos" y hay cierta tensión con el impulso de esta plataforma.

"Hablo con los mayores a veces y me dicen están nervioso pero no sé muy bien por qué. Tranquilidad, ya está, vamos a sumar y no hay problema. Pensemos en la gente que está en el paro, en las madres que lo piense mal (...) Solo entiendo las diferencias en los proyectos y yo no me voy a distraer, he compartido militancias diferentes con mucha gente (...) No es necesario romperlo todo, es necesario cuidarse", ha desglosado.

Por tanto, ha dicho que en su nueva iniciativa "cabe todo el mundo" y quiere que esté toda la militancia de IU y Podemos, que son de "oro". "Yo jamás voy a excluir a nadie, es un proyecto tejer mano a mano", ha planteado.

SE PUEDE HABLAR DE TODAS LAS SIGLAS PERO HAY QUE SUMAR

En este sentido, ha insistido que con los partidos se pueden "hablar de todas las siglas que quieran" pero ha desgranado que es necesario sumar, dado que no aspira a un "proyecto marginal" sino de "largo alcance" para llegar a las mayorías sociales.

Cuestionada sobre si Podemos no quiere incluir a Más País en este proceso, la vicepresidenta ha respondido que ya están haciendo campaña juntos en Andalucía, precisando que si los líderes de Podemos e Íñigo Errejón no coinciden juntos en actos será por cuestiones de agenda. "No pasa nada (...) ¿Lo importante qué es, cambiar la vida de la gente o las relaciones personales de los políticos? Es difícil llevarse mal conmigo", ha añadido.

Y es que ha enfatizado que los partidos tienen sus diferencias pero ahora la sociedad quieren que sumen para "mejorar la democracia española", sobre todo en un contexto actual donde hay una "izquierda desmovilizada".

"Es una evidencia decir que la izquierda está desmovilizada. Creo que la izquierda necesita un impulso y una esperanza y por esto voy a hacer esto", ha concluido.