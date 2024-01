Díaz se volcará mañana en fortalecer Sumar tras el acuerdo para subir el SMI y el revés con el subsidio de paro

Arropada por el resto de ministros la formación presentará a su grupo promotor de Sumar con vistas a su primera asamblea

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, protagonizará un acto este domingo para fortalecer su proyecto político, flanqueada por el resto de ministros de la coalición y donde presentará al grupo promotor, compuesto por cien personas, que colaborará para sentar las bases organizativas de cara a la primera asamblea.

El evento, aparte del plano interno, también servirá para marcar los grandes retos de la formación en el Gobierno para el 2024, donde Sumar tiene que afrontar también un complejo ciclo electoral marcado por las elecciones gallegas (donde Díaz participa activamente en la precampaña), vascas y europeas.

La líder de Sumar llega a este acto tras acordar con los sindicatos una subida del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI), cuyo aumento ha hecho gala como uno de sus principales logros de gestión, pero también tras el revés de ver cómo se rechazó la convalidación de la reforma del subsidio de desempleo con el voto en contra de Podemos, evidenciando un nuevo choque entre Sumar y la formación morada.

Sumar ha dado máxima relevancia a esta cita, que se celebrará en el Teatro Goya de Madrid, que marcará una nueva fase en la construcción de una "herramienta política", que "transciende a los partidos" y que aspira a ser un movimiento eminentemente ciudadano.

Con el horizonte de su asamblea constitutiva, que culminará en primavera, fuentes de Sumar califican que este evento será un "hito" para consolidar Sumar, puesto que su voluntad es "echar raíces". Por ello, apuntan que también se va a desplegar grupos territoriales de Sumar para que la ciudadanía se implique "más y mejor" en su despliegue.

Y prueba de la importancia "fundamental" del acto es que Díaz estará rodeada de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), su homóloga en Infancia y Juventud, Sira Rego (IU); el titular de Cultura, Ernest Urtasun (En Comú Podem) y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

De esta forma, el evento visualiza la presencia de dirigentes de las formaciones más volcadas en el proyecto estatal que abandera la vicepresidenta segunda, junto a la presencia de Verdes Equo. Todas ellas están presentes en la Ejecutiva provisional de Sumar articulada hasta su proceso congresual.

No obstante, también habrá ausencias entre los partidos que integran la actual confluencia de izquierdas como el caso de Compromís y Més per Mallorca, que no están en la dirección de Sumar y evidencian así la asimetría en ese espacio, con partidos que por ahora se circunscriben a la mera alianza electoral.

Tampoco acudirá Alianza Verde ni se prevé que asista Drago Canarias, dos formaciones que han explicitado críticas con decisiones adoptadas por Sumar.

"SUMAR NO ES UN PARTIDO"

Desde Sumar reivindican su papel decisivo para frenar a las derechas y asegurar el Gobierno de coalición con el PSOE tras las elecciones generales del 23J, y su apertura a aglutinar a las bases progresistas, como revela congregar a más de 1.000 personas para confeccionar su proyecto de país para la próxima década.

Las citadas fuentes ahondan que Sumar no es un partido político sino un instrumento que pone los "cimientos" de un movimiento ciudadano, convencidos de que la ciudadanía quiere implicarse en otra forma de hacer política.

"La ciudadanía anhela tener una voz en política, quiere inmiscuirse en ella, quiere hacer política en sus barrios, en sus comunidades, en sus organizaciones vecinales y en sus centros de trabajo. Sólo que para eso no sirven los partidos políticos, que están enfocados en las instituciones, sirven las herramientas que son movimientos; las que hacen política en la cotidianidad", detallan.

FUERTE MALESTAR CON LOS MORADOS

Este cónclave de Sumar viene marcado por el enojo y profundo malestar con Podemos tras tumbar este partido la reforma del subsidio de desempleo, con Díaz y sus principales dirigentes acusando a los morados de "irresponsabilidad" y de anteponer su interés partidista, e incluso su "odio personal" hacia la vicepresidenta, por encima de los intereses generales.

Los morados, que alegan su 'no' al decreto por contener un recorte en la cotización de los mayores de 52 años, evidencia un nuevo choque entre ambos espacios tras una serie de desencuentros que arrastran desde la negociación de la candidatura a las elecciones generales y la salida de Podemos del Ejecutivo.

Y es que voces de Sumar censuran que los morados rechazaron intentos de negociación y moverse con "vendettas", gestos impostados y "toxificar" las relaciones al atribuirles un recorte, algo que niegan e incluso tildan de falta de respeto hacia Díaz.

Aparte, en las filas del PSOE señalaron a la vicepresidenta segunda fue la derrotada en el primera prueba parlamentaria relevante de la legislatura y hoy la titular de Hacienda, María Jesús Montero, le ha emplazado a tener "paciencia y diálogo" tras la ruptura con Podemos de cara a unir a la izquierda alternativa a los socialistas.

CICLO ELECTORAL CLAVE

En el plano electoral, Sumar irá en coalición con IU a los comicios gallegos complicados, a tenor de las encuestas realizadas hasta la fecha, y después de un nuevo episodio de ruptura con Podemos, después de que la militancia de la formación rechazara el preacuerdo de confluencia.

Para este primer test en unas elecciones autonómicas ha apostado por una de sus principales dirigentes, la portavoz parlamentaria Marta Lois, que tiene el reto de conseguir presencia en el parlamento gallego. Desde las filas de Díaz están convencidas de que pueden ser el factor decisivo para conseguir la alternativa política, tras 14 años de Gobierno del PP, y apelan a activar una movilización similar a la que hubo en las generales.

La elección de Lois también motivará cambios en el grupo en el Congreso, dado que su escaño en el Congreso será para el economista Manuel Lago, uno de los principales asesores de Díaz en el Ministerio de Trabajo, y escoger a un nuevo portavoz parlamentario donde, según diversas fuentes de la coalición, emergen como principales aspirantes Íñigo Errejón (Más País) y Aina Vidal (Comunes).

En el caso de Euskadi las conversaciones con los morados prosiguen aunque también las perspectivas de una candidatura conjunta se antojan difíciles, una vez que los morados han tildado como una deslealtad que Sumar proponga como Alba García Martín, que fue asesora de Podemos.

Respecto a las elecciones europeas, Sumar las encara con calma y donde competirá con Podemos, que ya ha lanzado a la exministra de Igualdad Irene Montero como su principal baza electoral.