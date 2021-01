Diego Arrabal, ingresado por Coronavirus

MADRID, 23 (CHANCE)

Sin duda esta pandemia está sacando lo mejor y lo peor de nosotros, pero si hay algo que tiene la gran mayoría de la gente es miedo. La semana pasada nos extrañó no ver a Diego Arrabal en el plató de Viva la vida donde colabora y uno de sus compañeros confesó en directo que se había contagiado de Coronavirus. Lo cierto es que todo se quedó ahí y no hemos vuelto a saber nada más sobre el paparazzi.

Este viernes, el colaborador de televisión colgaba a su perfil de Instagram una fotografía que nos dejaba muy impactados y sorprendidos, sobre todo por el texto que había escrito en ella: "Quizás no sea ejemplo de nada, ni de nadie, pero me sale del corazón avisaros que este virus no es broma. Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme, pero ahora me hago una pregunta: ¿?Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme".

Lo cierto es que no éramos conocedores de que el virus había afectado tanto al paparazzi, hasta el punto de tener que ingresar en el hospital. Una noticia que nos ha dejado helados, pero que sobre todo tenemos la esperanza de que sirva para concienciar a la gente que hay que tener máxima precaución y salir lo menos posible de nuestras casas para evitar que la curva de los contagios siga subiendo.