Diego se convierte en el último expulsado de 'Supervivientes' y Bosco recibe un nuevo castigo de la organización

MADRID, 5 (CHANCE)

Un jueves más la gala de 'Supervivientes' nos revela quién es el último expulsado del reality. Esta semana ha sido el turno de Diego, que no ha logrado convencer al público con su paso por la isla acabando con su concurso. Sin lugar a dudas a estas alturas del programa los concursantes están sacando lo mejor y peor de ellos y es que el hambre, el cansancio y las ganas de llegar hasta el final están haciendo que algunos de ellos muestren su peor versión.Como ya sucedió al principio del concurso, tan solo minutos después de saltar del helicóptero, Bosco ha vuelto a ser castigado por la organización por saltarse las normas del concurso. "Basta ya, dentro del concurso tu seguridad es nuestra responsabilidadd" le ha regañado Jorge Javier Vázquez visiblemente enfadado. Sus ganas de explorar nuevos lugares le han hecho salirse de la zona acotada por la organización en repetidas ocasiones, una actitud que ha hecho que las próximas horas en la isla las tenga que vivir esposado a uno de sus compañeros.No todo son malas actitudes en el programa, las verdaderas amistades también se están haciendo un hueco en el concurso. Adara y Asraf siguen disfrutando de su amistad a pesar de algunas rencillas del día a día ante las que no dudan en pedir perdón. En esta ocasión Adara tuvo que pedir disculpas a su compañero por no haber compartido su recompensa de la pizza con él y es que ella creía que podría hacerlo después. "Pensaba que iba a poder repartir más" ha confesado Adara frente a Asraf sin poder retener las lágrimas.